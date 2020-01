Katalánski separatisti podporia Sánchezovu snahu zostaviť vládu

Barcelona 2. januára (TASR) - Republikánska ľavica Katalánska (ERC) vo štvrtok avizovala, že podporí španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v jeho snahe sformovať novú vládu. Katalánski separatisti by tak pomohli ukončiť niekoľko mesiacov trvajúcu politickú patovú situáciu, informovala agentúra AFP.



Trinásť poslancov ERC sa zdrží hlasovania o vyslovení dôvery vláde, ktorého prvé kolo sa uskutoční cez víkend a prípadné druhé na budúci týždeň v utorok.



Hoci Sánchez podľa agentúry AP v prvom kole hlasovania zrejme absolútnu väčšinu 176 hlasov nezíska, to, že sa poslanci ERC zdržia, by mu mohlo v druhom hlasovaní zaistiť potrebnú jednoduchú väčšinu.



Novembrové parlamentné voľby boli v Španielsku už štvrté za posledné štyri roky. Španielsky kráľ Filip VI. poveril úradujúceho premiéra a lídra socialistov Sáncheza vytvorením novej vlády 11. decembra. Sánchezovi socialisti získali 120 kresiel v 350-člennom parlamente — o tri menej než v apríli. Na tretie miesto sa v novembri vyšvihla krajne pravicová strana Vox. Katalánski separatisti z ERC získali 13 kresiel.



Španielsko posledný rok riadila Sánchezova dočasná vláda, keďže premiérovi sa dvakrát po sebe nepodarilo získať parlamentnú väčšinu.



Po týždňoch rokovaní nakoniec Sánchez získal podporu ľavicovej aliancie Unidas Podemos (Spoločne môžeme), ako aj viacerých menších politických strán.