Katalánski separatisti sa dohodli na zostavení regionálnej vlády

Barcelona 30. júla (TASR) - Vedenie umiernenej katalánskej separatistickej strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC) schválilo predbežnú dohodu na vytvorení regionálnej vlády so Socialistickou stranou Katalánska (PSC), ktorá je odnožou celoštátnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). V pondelok to uviedla hovorkyňa ERC Raquel Sansová. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Rozhodnutie ešte musia členovia strany potvrdiť vo vnútrostraníckom hlasovaní, ktoré bude pre vedenie záväzné.



Podpora strany ERC je pre socialistov kľúčová, keďže v májových regionálnych voľbách nezískali väčšinu poslaneckých mandátov v katalánskom parlamente.



Socialisti, ktorých v Katalánsku vedie Salvador Illa, získali 42 kresiel v 135 člennom lokálnom zákonodarnom zbore. Ich tradičný spojenec, krajne ľavicová aliancia Sumar, získala šesť mandátov. Separatistická ERC disponuje 20 poslancami. Novú vládu musia poslanci schváliť do 26. augusta, inak sa v októbri voľby v Katalánsku zopakujú.



Strany, ktoré sa usilujú o vytvorenie vlády potrebujú dôveru od 68 poslancov v prvom hlasovaní. V druhom hlasovaní stačí vláde dôvera jednoduchej väčšiny prítomných poslancov.



ERC bola súčasťou regionálnej katalánskej vlády od roku 2015. Po voľbách v roku 2021 sa katalánskym premiérom stal Pere Aragons. Po porážke v májových voľbách Aragones ohlásil odchod z vrcholovej politiky.