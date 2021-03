V Katalánsku boli opäť protesty proti uväzneniu kontroverzného rapera

Barcelona 7. marca (TASR) - Za účasti stoviek ľudí sa v sobotu v Barcelone a ďalších katalánskych mestách konali protesty proti uväzneniu rapera Pabla Haséla. Zhromaždenia znova prerástli do násilností, keď ich účastníci hádzali do policajtov kamene a sklenené fľaše, informovala v noci na nedeľu agentúra AP.



Vlna protestov v Španielsku vypukla po tom, ako 32-ročného Haséla 16. februára zadržali, aby ho odviedli na výkon deväťmesačného trestu odňatia slobody.



Raper známy svojimi ľavicovými názormi bol odsúdený za tvíty a texty piesní, ktoré podľa súdu urážali bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa I. a schvaľovali terorizmus.



Takúto vlnu protestov Katalánsko nezažilo od protestov voči odsúdeniu vodcov hnutia za nezávislosť tohto regiónu. Protesty sa rozšírili sa aj na ďalšie španielske mestá, napríklad aj na Madrid.



Na demonštráciách za raperovo prepustenie zadržali dosiaľ viac ako 100 ľudí.



Niekoľko z nich je vo vyšetrovacej väzbe za porušovanie verejného poriadku a iné trestné činy. Podľa AP je medzi zadržanými aj osem osôb podozrivých z podpálenia policajnej dodávky, pričom priamo ohrozili život príslušníka polície. Títo muži by mohli čeliť obvineniam z pokusu o vraždu, útoku na strážcov zákona a zapojenia do zločineckej skupiny.



Medzičasom sa vládna ľavicová koalícia zaviazala uskutočniť právnu reformu, ktorá by vylučovala trest odňatia slobody za trestné činy spojené so slobodou prejavu.



Menší partner vládnej koalície, krajne ľavicová strana Spoločne môžeme (Unidas podemos) spustil aj petíciu za udelenie milosti Hasélovi.