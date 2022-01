Katalánsko ruší povinnosť používanie covidpasov

Barcelona 27. januára (TASR) - V španielskom autonómnom regióne Katalánsko prestanú pri vstupe do reštaurácií, barov a fitnescentier vyžadovať predloženie covidpasu. K tomuto kroku pristúpila tamojšia vláda po tom, ako odborníci uviedli, že toto opatrenie nezabráni nárastu počtu nových prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Podľa konzília odborníkov, ktoré je poradným orgánom katalánskej regionálnej vlády, variant omikron spôsobil, že veľká časť populácie bez ohľadu na to či je alebo nie je zaočkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19, je náchylná na to, aby sa nakazila koronavírusom.



Opatrenie, na základe ktorého sa pri vstupe do niektorých prevádzok museli ľudia preukazovať covidpasmi, nadobudlo účinnosť koncom novembra a platiť prestane v piatok. Ide o jedno z posledných protipandemických opatrení, ktoré v Katalánsku platili.



V utorok katalánska vláda oznámila kapacitných obmedzení v baroch a reštauráciách a zrušila tiež zákaz zhromažďovania pre viac ako desať ľudí. K tomu kroku pristúpila, pretože sa nenaplnili jej obavy súvisiace s počtom hospitalizácií ľudí s covidom.



Minulý týždeň miestne úrady tiež zrušili nočný zákaz vychádzania od 01.00 h do 06.00 h, ktorý platil v Barcelone a veľkej časti Katalánska od konca decembra.



Jediné obmedzenie, ktoré ostáva v platnosti, je tak zatvorenie nočných klubov.



Napriek vysokej miere zaočkovanosti v Španielsku, kde je plne vakcinovaných približne 90,7 percenta ľudí vo veku 12 a viac rokov, zaznamenali v krajine počas Vianoc prudký nárast nových prípadov nákazy koronavírusom.