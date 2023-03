Katalánsku političku Ponsatíovú po návrate z exilu nakrátko zadržali

Barcelona 29. marca (TASR) - Bývalá katalánska ministerka školstva Clara Ponsatíová, ktorá čelí obvineniam v spojitosti s nevydareným pokusom o nezávislosť Katalánska, sa v utorok z exilu vrátila do Španielska. V Barcelone ju nakrátko zadržala polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka El Periódico de Catalunya.



Ponsatíová sa rozhodla vrátiť sa do Katalánska bez toho, aby sa prihlásila súdnym úradom. Regionálna polícia Mossos d'Esquadra ju preto zadržala na základe zatykača vydaného v Španielsku, hoci táto europoslankyňa tvrdila, že sa na ňu vzťahuje imunita EP.



V prípade, že by sa úradom prihlásila, zostala by na slobode, kým by ju nepredvolali vypovedať, píše El Periódico de Catalunya.



Sudca po niekoľkých hodinách túto 66-ročnú poslankyňu Európskeho parlamentu prepustil a predvolal ju na najvyšší súd na 24. apríla v spojitosti s trestným činom verejnej neposlušnosti, píše AFP.



Ponsatíová v spojitosti s nevydareným pokusom o vyhlásenie nezávislosti v Katalánsku v októbri 2017 čelí obvineniam z občianskej neposlušnosti, za ktoré jej nehrozí trest odňatia slobody, vysvetľuje El Periódico de Catalunya.



Exministerka a ďalší katalánski politici odišli po nevydarenom pokuse o nezávislosť v roku 2017 do exilu, aby sa vyhli trestnému stíhaniu v Španielsku. Obvineniam v tejto spojitosti čelí i bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont či ďalší poslanec EP Toni Comín, pripomína AFP.



Ponsatíová v utorok na tlačovej konferencii v Barcelone odsúdila systematické porušovanie práv katalánskych politikov. Puigdemont na sociálnej sieti jej zatknutie označil za nezákonné.



Ponsatíová po odchode zo Španielska žila v Belgicku a potom v Škótsku, kde vyučovala ekonomiku na Univerzite v St. Andrews, pripomína AFP. Škótsko zrušilo žiadosť o jej vydanie do Španielska, pretože v roku 2019 bola zvolená za poslankyňu EP a získala imunitu.