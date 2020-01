Katalánsky expremiér Puigdemont pricestoval na zasadnutie EP

Štrasburg 13. januára (TASR) - Líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont pricestoval v pondelok do Štrasburgu na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Odsúdil pritom Španielsko za podľa neho nelegálne uväznenie iného katalánskeho separatistického politika Oriola Junquerasa, informovala agentúra AFP.



"Existuje jeden členský štát Európskej únie, Španielsko, ktorý nerešpektuje... právne normy EÚ," vyhlásil Puigdemont po príchode do Štrasburgu, kde sa prišiel ujať svojho mandátu europoslanca.



Španielsko na Puigdemonta vydalo európsky zatykač. Tento politik má však poslaneckú imunitu, keďže bol v májových voľbách zvolený do Európskeho parlamentu.



Carles Puigdemont a jeho niekdajší minister zdravotníctva Toni Comín, ktorí boli obaja zvolení za europoslancov, pricestovali do Štrasburgu v pondelok popoludní. Puigdemont na margo ich spoločného príchodu povedal, že Španielsko sa im v ňom snažilo zabrániť, "my sme však dnes tu, konečne".



Puigdemonta vítali v Štrasburgu, kde sa od pondelka do štvrtka koná prvé tohtoročné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, stovky jeho priaznivcov, mávajúcich katalánskymi vlajkami.



Katalánsky expremiér Puigdemont svoj príchod do EP využil práve na upriamenie pozornosti na väzneného bývalého podpredsedu katalánskej vlády Junquerasa. Toho v máji taktiež zvolili za europoslanca, no EP ho zo svojich radov vylúčil a odobral mu poslaneckú imunitu, o ktorej jeho podporovatelia dúfali, že mu umožní prepustenie z väzenia. Junqueras si v Španielsku odpykáva 13-ročný väzenský trest.



"Mal by tu byť spolu s nami. Má rovnaké práva," uviedol podľa agentúry AP Puigdemont a žiadal o Junquerasovo prepustenie.



Puigdemont spolu s niekoľkými členmi svojej vlády vrátane Comína ušiel do Belgicka v októbri 2017 po referende o nezávislosti Katalánska, ktoré Španielska vláda vyhlásila za nelegálne. Madrid ich stíha za vzburu, urážku, neposlušnosť a spreneveru štátnych financií.