Katalánsky expremiér Puigdemont sa po prepustení vráti do Belgicka

Sassari 25. septembra (TASR) - Bývalý šéf katalánskej vlády Carles Puigdemont, ktorého v piatok prepustili z väzenského zariadenie na talianskom ostrove Sardínia, v sobotu uviedol, že sa v pondelok vráti do Belgicka. Prisľúbil však, že do Talianska sa vráti a začiatkom októbra sa zúčastní na pojednávaní o jeho vydaní do Španielska, informovala agentúra AFP.



Bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý od roku 2017 po neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska žije v exile Belgicku, zadržali vo štvrtok v Taliansku. Bývalý líder španielskych separatistov strávil vo väzení noc a v piatok sudkyňa nariadila jeho prepustenie.



"V pondelok sa plánujem vrátiť do Bruselu, pretože sa tam koná stretnutie výboru pre zahraničný obchod, ktorého som členom... (V pondelok) 4. októbra som predvolaný na súd v meste Sassari. Na pojednávaní sa zúčastním pretože vždy, keď ma predvolajú na súd, prídem," uviedol Puigdemont.



Na Puigdemonta a dvoch ďalších europoslancov žijúcich v exile je v Španielsku vydaný zatykač pre podnecovanie k vzbure. Tohto skutku sa mali dopustiť v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, keď zorganizovali referendum, ktoré však bolo podľa Madridu protiústavné.



Španielsky premiér Pedro Sánchez predtým vyhlásil, že Puigdemont musí byť postavený pred španielsky súd za účasť na neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.



Puigdemonta podľa jeho právnika "zadržali po príchode na Sardíniu, kam pricestoval ako poslanec Európskeho parlamentu" na základe zatykača vydaného v októbri 2019.