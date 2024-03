Katalánsky líder vypísal predčasné regionálne voľby na 12. mája

Barcelona 14. marca (TASR) - Regionálny prezident Katalánska Pere Aragones vyhlásil v stredu predčasné voľby na 12. mája po tom, ako jeho menšinová vláda neschválila rozpočet tohto bohatého regiónu nachádzajúceho sa na severovýchode Španielska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Tento krok prichádza v predvečer hlasovania v španielskom parlamente o spornom zákone o amnestii, ktorý by mohol omilostiť stovky vodcov a podporovateľov separatistického hnutia vrátane tých, ktorí sa v roku 2017 podieľali na neúspešnom pokuse Katalánska vyhlásiť nezávislosť od Madridu.



Niektorí lídri separatistov sa vtedy dostali do väzenia a ďalší, ako napríklad bývalý katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont, utiekli z krajiny.



Návrh amnestie vyvolal hnev miliónov Španielov. Tí, ktorí sú proti návrhu zákona, sa domnievajú, že ľudia, ktorí sa podieľali na vyprovokovaní jednej z najväčších kríz v krajine od prechodu k demokracii po smrti Francisca Franca v roku 1975, by nemali uniknúť obvineniam - vrátane zo vzbury a povstania.



Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v Madride sa pri schvaľovaní zákonov v španielskom parlamente spolieha na katalánske separatistické strany. Ústredná vláda sa tiež snaží získať podporu týchto strán na odobrenie štátneho rozpočtu.



Očakáva sa, že Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) a jeho spojenci vo štvrtok v parlamentnom hlasovaní zákon o amnestii predbežne podporia, zatiaľ čo konzervatívna Ľudová strana (PP) a politici tvrdej pravice budú proti.



Katalánske regionálne voľby sa musia uskutočniť do konca roka. Katalánsku už viac ako desať rokov vládnu separatistické strany, ale Sánchezovi socialisti majú v regióne v uplynulom čase podľa prieskumov silné volebné výsledky.