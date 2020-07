Katalánsky líder žiada o vyšetrenie údajného sledovania svojho mobilu

Barcelona 14. júla (TASR) – Predseda katalánskeho regionálneho parlamentu Roger Torrent dnes požiadal španielsku vládu, aby spustila oficiálne vyšetrovanie údajného sledovania jeho mobilného telefónu španielskymi bezpečnostnými zložkami. Informovala o tom agentúra AP.



Torrent je jedným z hlavných podporovateľov katalánskej nezávislosti. Správy o svojom sledovaní komentoval slovami, že to „dokazuje, čo už dávno vieme. Španielsky štát sleduje svojich politických oponentov." V televíznom prejave vyzval na oficiálne vyšetrovanie.



„Je dôležité, aby pravda vyšla na povrch," dodal.



O sledovaní Torrentovho telefónu informovali v utorok denníky El País a The Guardian. Torrenta podľa článkov niekto ešte minulý rok upozornil, že na jeho telefóne je nainštalovaný softvér, ktorý sa podľa jeho výrobcu predáva iba vláde a bezpečnostným službám.



Špionážny softvér údajne využíva chybu v aplikácii WhatsApp, vďaka ktorej vie sprístupniť celý obsah daného telefónu.



Správy britských a španielskych médií neposkytli nijaký priamy dôkaz o sledovaní Torrentovho telefónu. V súvislosti so sledovaním však spomenuli aj ďalších dvoch zástancov katalánskej nezávislosti.



Španielska tajná služba CNI bezprostredne po zverejnení informácie odmietla záležitosť komentovať.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v stanovisku uviedol, že jeho vláda si nie je vedomá nijakého sledovania. Takýto krok by si podľa neho vyžadoval súhlas sudcu.