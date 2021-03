Katalánsky parlament opäť nepotvrdil šéfa regionálnej vlády

Barcelona 30. marca (TASR) - Katalánsky parlament v utorkovom hlasovaní opätovne nepotvrdil Pereho Aragonesa vo funkcii predsedu vlády, informovala agentúra AFP.



Aragonesa podporilo len 33 poslancov jeho strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC) a deväť zákonodarcov Kandidátky ľudovej jednoty (CUP). Proti hlasovalo 61 poslancov. Na potvrdenie vo funkcii potreboval jednoduchú väčšinu hlasov v 135-člennom parlamente, pripomína AFP.



Blok Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCAT) s 32 poslancami sa zdržal hlasovania rovnako ako v prvom hlasovaní v piatok, keď Aragones na potvrdenie potreboval nadpolovičnú väčšinu - 68 hlasov.



Katalánsky parlament má teraz necelé dva mesiace na to, aby zvolil svojho predsedu. Inak budú vyhlásené nové voľby. Tie by sa v takom prípade mali uskutočniť v júli, píše na svojej webovej stránke denník El Mundo.



ERC, CUP a JxCAT podporujú nezávislosť Katalánska a vo februárových parlamentných voľbách posilnili svoju väčšinu v parlamente ziskom 74 kresiel. JxCAT však nesúhlasí s postojom, ktorý ERC zastáva voči španielskej ústrednej vláde od nevydareného pokusu v vyhlásenie nezávislosti v roku 2017, píše AFP.



ERC menšinovej vláde španielskeho premiéra Petra Sáncheza poskytuje podporu potrebnú na schválenie zákonov v španielskom parlamente. JxCAT, na ktorej čele je bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, si chce voči vláde udržať viac konfrontačný postoj.



Po protiústavnom referende o nezávislosti uvalil Madrid na jeseň 2017 na Katalánsko nútenú správu. Pri moci v Madride vtedy bola konzervatívna vláda vedená premiérom Marianom Rajoyom. Bývalý regionálny prezident Puigdemont následne utiekol do Belgicka, kde žije v exile.