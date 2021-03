Katalánsky parlament povedie Laura Borrásová

Barcelona 12. marca (TASR) - Poslanci katalánskeho parlamentu v piatok zvolili za jeho predsedníčku 50-ročnú prívrženkyňu hnutia za nezávislosť Lauru Borrásovú. Informovala o tom agentúra DPA.



Borrásová, ktorá je členkou regionálnej strany Spoločne pre Katalánsko (JuntsXCat), získala podporu 64 zo 135 poslancov, čím porazila svoju protikandidátku, socialistku Evu Granadosovú, za ktorú hlasovalo 50 poslancov.



Nové vedenie katalánskeho parlamentu bolo zvolené na jeho ustanovujúcej schôdzi. Zákonodarný zbor vzišiel z predčasných volieb konaných 14. februára. Zástancovia nezávislosti v nich prvýkrát získali viac ako 50 percent mandátov - 74 zo 135.



Rokovania o vytvorení novej katalánskej vlády ešte stále nie sú ukončené. Ľavicovo-separatistická Republikánska ľavica Katalánska (ERC), ktorá má 33 poslancov, a liberálno-konzervatívny blok JUNTSxCAT sa usilujú o obnovenie svojej menšinovej vlády tolerovanej krajne ľavicovým subjektom Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP) s deviatimi poslancami.



Socialisti španielskeho premiéra Pedra Sáncheza (PSOE), ktorí v Katalánsku pôsobia ako Strana katalánskych socialistov (PSC), by sa potom s 33 mandátmi stali najsilnejšou opozičnou skupinou.



Po protiústavnom referende o nezávislosti uvalil Madrid na jeseň 2017 na Katalánsko nútenú správu. Pri moci v Madride vtedy bola konzervatívna vláda vedená premiérom Marianom Rajoyom. Bývalý regionálny prezident Carles Puigdemont následne utiekol do Belgicka, kde žije v exile.



Európsky parlament trojici katalánskych poslancov, vrátane Puigdemonta, odobral tento týždeň poslaneckú imunitu, čo znamená, že španielska justícia zrejme podnikne ďalší pokus o ich vydanie na stíhanie v Španielsku. Ich spolupracovníci, ktorí neušli do exilu, boli za vzburu proti španielskemu štátu odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody.



Katalánski europoslanci - Puigdemont, Clara Ponsatíová a Antoni Comín - v súvislosti s odobratím svojej poslaneckej imunity oznámili, že sa obrátia na Súdny dvor EÚ pre údajné "nezrovnalosti" v konaniach proti nim v europarlamente.