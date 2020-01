Katalánsky parlament odoberie poslanecký mandát premiérovi

Madrid 27. januára (TASR) - Katalánsky regionálny parlament v pondelok rozhodol o odobratí poslaneckého mandátu katalánskemu premiérovi Quimovi Torrovi, ktorému súd zakázal zastávať verejnú funkciu, informovala agentúra AP.



Najvyšší regionálny súd Katalánska Torru v decembri 2019 uznal za vinného z neuposlúchnutia úradného nariadenia a odsúdil ho na 18-mesačný zákaz zastávania verejného úradu.



Torra podľa súdu odmietol dodržiavať nariadenia španielskej ústrednej volebnej komisie, a nie je teda spôsobilý zastávať verejný úrad. Komisia na základe verdiktu súdu rozhodla, že Torrovi by mali odobrať poslanecké kreslo.



Torra voči predmetnému rozsudku podal odvolanie na najvyšší súd. Ten však minulý týždeň rozhodol, že Torra by mal byť zbavený poslaneckého mandátu dovtedy, kým najvyšší súd neprijme konečné rozhodnutie v súvislosti so zákazom výkonu verejnej funkcie.



Najvyšší súd nerozhodol o tom, či stratou poslaneckého mandátu bude musieť Torra odstúpiť aj z pozície premiéra, uviedol na svojej webovej stránke denník El País. O tom musí ešte rozhodnúť katalánsky parlament



Rozhodnutie o odobratí poslaneckého mandátu Torrovi prijalo vedenie katalánskeho parlamentu.



Torra je od roku na čele koalície zloženej z dvoch hlavných katalánskych separatistických strán: Spoločne pre Katalánsko (JxC) a Republikánskej ľavice Katalánska (ERC).



JxC podľa AFP rozhodnutie volebnej komisie nerešpektovala. ERC však uviedla, že nerešpektovanie rozhodnutia by mohlo viesť o ochromeniu katalánskeho parlamentu.



Ústredná volebná komisia vydala v marci 2019 príkaz, aby z budovy, v ktorej sídli katalánska vláda, odstránili symboly vyjadrujúce podporu nezávislosti Katalánska. Komisia takýto príkaz vydala opakovane v období pred aprílovými parlamentnými voľbami i májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Torra podľa vlastných slov príkaz nerešpektoval, pretože bol "nezákonný".