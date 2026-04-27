Katalánsky politik Pujol je nespôsobilý na konanie pred súdom
Obžaloba požaduje, aby Pujolovci vrátili finančné prostriedky, ktoré údajne získali nezákonne.
Autor TASR
Madrid 27. apríla (TASR) - Najvyšší španielsky trestný súd v Madride v pondelok vyhlásil katalánskeho nacionalistického lídra Jordiho Pujola za zdravotne nespôsobilého postaviť sa pred súd a vylúčil ho z procesu, v ktorom je obvinený z korupcie.
Ako informovala agentúra AFP, Pujol bol spolu so svojimi siedmimi deťmi obvinený zo zločineckého spolčovania sa a prania špinavých peňazí. Súd sa v tomto prípade zameriava na pôvod majetku Pujola, ktorý stál na čele katalánskej regionálnej vlády v rokoch 1980 až 2003. Je podozrivý, že počas svojho pôsobenia prijal miliónové provízie výmenou za prideľovanie verejných zákaziek.
Tieto obvinenia však Pujol dlhodobo odmieta. Tvrdí, že predmetné finančné prostriedky pochádzajú z dedičstva po otcovi, ktoré bolo desaťročia skryté pred španielskymi daňovými úradmi na účtoch v Andorre.
Existenciu tohto majetku priznal v roku 2014. Svoje konanie vysvetľoval politickou situáciou v Španielsku počas diktatúry Francisca Franca. Toto Pujolovo priznanie viedlo k otvoreniu viacerých vyšetrovaní pre podozrenia z korupcie a prania špinavých peňazí. Polícia uviedla, že príjmy rodiny za desaťročia korupčných praktík dosiahli približne 289 miliónov eur.
Obžaloba požaduje, aby Pujolovci vrátili finančné prostriedky, ktoré údajne získali nezákonne. Pre bývalého katalánskeho premiéra žiadala deväť rokov väzenia a pokutu 204.000 eur.
Pujol, ktorý má 95 rokov a nedávno prekonal zápal pľúc, podstúpil vyšetrenie súdnymi lekármi. Podľa záverov znalcov sú jeho fyzické aj poznávacie schopnosti vážne narušené a trpí závažnou neurokognitívnou poruchou zmiešaného typu, zahŕňajúcou Alzheimerovu chorobu aj cievne poškodenie. Súd preto rozhodol o jeho vylúčení z konania.
Proces so siedmimi Pujolovými deťmi - piatimi synmi a dvoma dcérami - však pokračuje. V prípade figuruje aj ďalších 15 osôb vrátane podnikateľov, ktorí podľa obžaloby pomáhali legalizovať finančné prostriedky rodiny prostredníctvom siete schránkových spoločností, údajne riadených Pujolovým najstarším synom Jordim Pujolom Ferrusolom. Preňho prokuratúra žiada 29 rokov väzenia.
Jordi Pujol bol viac ako dve desaťročia ústrednou postavou katalánskej politiky. Výrazne sa zaslúžil o postupné rozširovanie autonómie Katalánska a dlhodobo presadzoval dialóg s Madridom. Pre svoj vplyv si vyslúžil prezývku „miestokráľ“. V roku 2013, keď v regióne silnelo separatistické hnutie, sa priklonil k jeho podporovateľom. Tento proces vyvrcholil krátkodobým vyhlásením nezávislosti v októbri 2017.
Ako informovala agentúra AFP, Pujol bol spolu so svojimi siedmimi deťmi obvinený zo zločineckého spolčovania sa a prania špinavých peňazí. Súd sa v tomto prípade zameriava na pôvod majetku Pujola, ktorý stál na čele katalánskej regionálnej vlády v rokoch 1980 až 2003. Je podozrivý, že počas svojho pôsobenia prijal miliónové provízie výmenou za prideľovanie verejných zákaziek.
Tieto obvinenia však Pujol dlhodobo odmieta. Tvrdí, že predmetné finančné prostriedky pochádzajú z dedičstva po otcovi, ktoré bolo desaťročia skryté pred španielskymi daňovými úradmi na účtoch v Andorre.
Existenciu tohto majetku priznal v roku 2014. Svoje konanie vysvetľoval politickou situáciou v Španielsku počas diktatúry Francisca Franca. Toto Pujolovo priznanie viedlo k otvoreniu viacerých vyšetrovaní pre podozrenia z korupcie a prania špinavých peňazí. Polícia uviedla, že príjmy rodiny za desaťročia korupčných praktík dosiahli približne 289 miliónov eur.
Obžaloba požaduje, aby Pujolovci vrátili finančné prostriedky, ktoré údajne získali nezákonne. Pre bývalého katalánskeho premiéra žiadala deväť rokov väzenia a pokutu 204.000 eur.
Pujol, ktorý má 95 rokov a nedávno prekonal zápal pľúc, podstúpil vyšetrenie súdnymi lekármi. Podľa záverov znalcov sú jeho fyzické aj poznávacie schopnosti vážne narušené a trpí závažnou neurokognitívnou poruchou zmiešaného typu, zahŕňajúcou Alzheimerovu chorobu aj cievne poškodenie. Súd preto rozhodol o jeho vylúčení z konania.
Proces so siedmimi Pujolovými deťmi - piatimi synmi a dvoma dcérami - však pokračuje. V prípade figuruje aj ďalších 15 osôb vrátane podnikateľov, ktorí podľa obžaloby pomáhali legalizovať finančné prostriedky rodiny prostredníctvom siete schránkových spoločností, údajne riadených Pujolovým najstarším synom Jordim Pujolom Ferrusolom. Preňho prokuratúra žiada 29 rokov väzenia.
Jordi Pujol bol viac ako dve desaťročia ústrednou postavou katalánskej politiky. Výrazne sa zaslúžil o postupné rozširovanie autonómie Katalánska a dlhodobo presadzoval dialóg s Madridom. Pre svoj vplyv si vyslúžil prezývku „miestokráľ“. V roku 2013, keď v regióne silnelo separatistické hnutie, sa priklonil k jeho podporovateľom. Tento proces vyvrcholil krátkodobým vyhlásením nezávislosti v októbri 2017.