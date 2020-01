Katalánsky premiér plánuje vypísať predčasné regionálne voľby

Barcelona 29. januára (TASR) - Predseda katalánskej vlády Quim Torra plánuje v Katalánsku vypísať predčasné parlamentné voľby. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, podľa ktorej tento krok môže mať zásadný vplyv na španielsku vnútropolitickú scénu.



Torra v televíznom prejave uviedol, že voľby budú vypísané po tom, ako regionálny parlament schváli návrh rozpočtu pre Katalánsko na tento rok. Presný dátum predčasných volieb Torra zatiaľ neuviedol.



Torrovo funkčné obdobie sa malo skončiť v roku 2021, v pondelok však katalánsky regionálny parlament rozhodol, že mu odoberie jeho poslanecký mandát. Stalo sa tak po tom, ako súd Torrovi zakázal zastávať verejnú funkciu. Regionálna vláda, v ktorej majú zastúpenie dve politické strany podporujúce odštiepenie Katalánska od zvyšku Španielska, sa tým dostala na pokraj kolapsu.



"Žiadna vláda nemôže fungovať bez jednoty a lojality medzi svojimi partnermi," uviedol Torra.



Snahy Katalánska o sebaurčenie dosiahli svoj vrchol v roku 2017, keď sa v tomto regióne konalo jednostranne vyhlásené referendum o nezávislosti, ktoré španielske súdy označili za protiústavné a nezákonné. Táto situácia spôsobila v Španielsku najväčšiu politickú krízu za posledné desaťročia.



Madrid následne v Katalánsku nakrátko obnovil svoju priamu vládu a vyhlásil voľby do regionálneho parlamentu, ktoré vyústili do vytvorenia proseparatistickej regionálnej koaličnej vlády na čele s Torrom.



Torra sa má 6. februára v Barcelone stretnúť so španielskym socialistickým premiérom Pedrom Sánchezom, aby určili harmonogram rokovaní o politickej situácii v regióne.



Tento dialóg medzi Barcelonou a Madridom bol podmienkou, aby poslanci za separatistickú stranu Republikánska ľavica Katalánska (ERC) v španielskom parlamente pomohli Sánchezovi, keď sa hlasovalo o jeho kandidatúre na post predsedu španielskej vlády.



ERC je jedným z partnerov momentálne rozhádanej katalánskej koaličnej vlády.