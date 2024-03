Katalánsky premiér: Referendum o nezávislosti sa uskutoční

Madrid 21. marca (TASR) - Katalánsky premiér Pere Aragones v stredu uviedol, že zákonné referendum o nezávislosti Katalánska sa v istom čase uskutoční, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Aragones plánuje uskutočniť záväzné hlasovanie na základe dohody s centrálnou vládou v Madride. "Väčšina Kataláncov chce rozhodovať o svojej budúcnosti a španielske inštitúcie im v tom bránia," povedal. Aragones takisto žiada nový model financovania pre Katalánsko, čo podľa jeho slov prispeje k rovnosti medzi autonómnymi spoločenstvami krajiny, uviedla agentúra EFE.



Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza vlani prisľúbila amnestiu pre katalánskych politikov, ktorí sa dostali do rozporu so zákonom - vrátane udalostí počas neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti v októbri 2017. O návrhu na amnestie v súčasnosti rokuje španielsky parlament.



Sánchez však referendum o nezávislosti Katalánska odmieta. Amnestiu a ďalšie ústupky sľúbil výmenou za podporu pri vzniku vládnej koalície, ktorú mu v novembri minulého roka poskytli dve katalánske separatistické strany.



V Katalánsku budú 12. mája predčasné regionálne parlamentné voľby. Aragonesova Republikánska ľavica Katalánska (ERC) a ďalšie strany sa usilujú dosiahnuť nezávislosť od Španielska. Je medzi nimi i strana Spoločne za Katalánsko (Junts), na čele ktorej je Carles Puigdemont žijúci v exile v Belgicku. Ten má vo štvrtok oznámiť, či bude v máji opäť kandidovať na post šéfa regionálnej vlády. V prípade návratu do Španielska by mu mohlo hroziť zatknutie.



Puigdemont bol premiérom Katalánska v roku 2017 v čase hlasovania o odtrhnutí sa regiónu od Španielska a následného vyhlásenia nezávislosti, ktoré súdy vyhlásili za nezákonné. Následne utiekol zo Španielska, aby sa vyhol zatknutiu a žije v Belgicku, kde pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu.