Katalánsky premiér Torra sa odvolal voči zákazu vykonávať funkciu

Madrid 29. septembra (TASR) - Právny zástupca katalánskeho premiéra Quima Torru podal na pôde ústavného súdu odvolanie voči rozhodnutiu španielskeho najvyššieho súdu, ktorý Torrovi zakázal výkon funkcie. Informovala o tom agentúra DPA.



Španielsky najvyšší súd v pondelok rozhodol, že Torra by nemal nasledujúcich 18 mesiacov zastávať volenú funkciu. Potvrdil tak rozhodnutie najvyššieho regionálneho súdu Katalánska, ktorý v decembri 2019 Torru uznal za vinného z neuposlúchnutia úradného nariadenia a občianskej neposlušnosti. Nie je však jasné, kedy zákaz výkonu funkcie vstúpi do platnosti, píše DPA.



Proti rozhodnutiu najvyššieho súdu protestovali v pondelok večer v Katalánsku tisíce ľudí.



Torrov právnik Gonzalo Boye uviedol, že rozhodnutie najvyššieho súdu by mohlo jeho klientovi spôsobiť závažnú ujmu. Ústavný súd v súvislosti s Torrom zvolal na 6. októbra mimoriadne zasadnutie, napísal na svojej webovej stránke denník El País.



Boye v utorok oznámil, že v prípade neúspechu na ústavnom súde prípad postúpi na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.



Ústredná volebná komisia vydala v marci 2019 príkaz, aby z budovy, v ktorej sídli katalánska vláda, odstránili symboly vyjadrujúce podporu nezávislosti Katalánska. Komisia takýto príkaz vydala opakovane v období pred aprílovými parlamentnými voľbami i májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Torra podľa vlastných slov príkaz nerešpektoval, pretože bol "nezákonný".