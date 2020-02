Katalánsky súd vzniesol obvinenie voči dvom bývalým členom parlamentu

Barcelona/Madrid 29. februára (TASR) - Katalánsky najvyšší súdny dvor v piatok vzniesol obvinenie voči dvom poslancom katalánskeho parlamentu, ktorí sa v roku 2017 zapojili do príprav referenda o nezávislosti Katalánska. Španielska justícia označila tento plebiscit za protiústavný.



Ako informoval spravodajský portál Catalan News Agency (CNA), obvinenými sú Josep Maria Jové a Lluís Salvadó, ktorí sa budú zodpovedať pre justíciou "za neposlušnosť, zneužitie finančných prostriedkov, neplnenie si povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie a za zneužívanie verejných financií".



Jové a Salvadó sú teraz poslancami katalánskeho parlamentu za separatistickú stranu Republikánska ľavica Katalánska (ERC). Podľa vyšetrovateľov sa v roku 2017 zapojili do príprav sporného referenda: Jové vtedy v katalánskej vláde zastával funkciu ministra hospodárstva, kým Salvadó zodpovedal za rezort financií.



Ich výpoveď pred katalánskym súdom je naplánovaná na 11. marca. Vznesenie obvinenia voči obom poslancom znamená, že takmer určite budú čeliť súdnemu procesu. Úplne isté to podľa CNA nie je, keďže sa ešte stále môžu odvolať proti vzneseným obvineniam.



Vlani v októbri súd v Madride odsúdil deväť ďalších vedúcich osobností katalánskeho hnutia za nezávislosť na tresty odňatia slobody v rozmedzí od deväť do 13 rokov za snahy o vyhlásenie nezávislej katalánskej republiky.



Niektorí politickí lídri, ktorí sa zúčastnili na organizácii referenda i na vyhlásení nezávislého Katalánska, ušli pred trestným stíhaním do exilu. Medzi nimi je aj vtedajší katalánsky premiér Carles Puigdemont.



Puigdemont, ako aj Toni Comín, Clara Ponsatíová a Lluís Puig teraz čelia žiadostiam o vydanie na stíhanie do Španielska. Puigdemonta a Comína však pred vydaním chránia mandáty poslancov Európskeho parlamentu. Platnosť európskeho zatykača vydaného na ich mená je z tohto dôvodu pozastavená. Ponsatíová, ktorá je tiež europoslankyňou, teraz čaká na rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom zrušenia svojej poslaneckej imunity.



Stíhanie pred súdom čaká aj bývalého veliteľa katalánskej autonómnej polície Mossos d'Esquadra, Josepa Lluísa Trapera, ktorý je obvinený, že v deň referenda - 1. októbra 2017 - nevydal pokyn na zásah proti demonštrantom za nezávislosť Katalánska. Spolu s Traperom pred súd predstúpi aj viacero ďalších funkcionárov.



Za neposlušnosť boli obvinení aj niekoľkí bývalí poslanci katalánskeho parlamentu.