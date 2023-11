Katar: Z Pásma Gazy je pripravených na prepustenie 20 rukojemníkov

Dauha 28. novembra (TASR) - Katarské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že pracuje na dosiahnutí trvalého prímeria v Pásme Gazy. Zároveň naznačilo, že palestínske militantné hnutie Hamas by malo v najbližších dvoch dňoch prepustiť 20 rukojemníkov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



"Pracujeme na posilnení pozície katarských sprostredkovateľov pri zaisťovaní pokoja zbraní a následne trvalého prímeria. Prioritami mediácie sú ženy a deti, následne muži, civilisti a vojaci," povedal hovorca katarskej diplomacie Mádžid Ansárí.



Dodal, že ďalšie podrobnosti o stave sprostredkovania rokovaní nemôže poskytnúť. Podľa jeho slov však Katar môže s istotou povedať len to, že ďalších 20 rukojemníkov je pripravených na prepustenie z Gazy v priebehu nasledujúcich 48 hodín.



Izrael a Hamas sa v pondelok dohodli na predĺžení štvordňového prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok ráno, o ďalšie dva dni. V rámci dohody majú militanti prepustiť ďalších rukojemníkov výmenou za oslobodenie Palestínčanov väznených v Izraeli.