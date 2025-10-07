Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Katar a Turecko sa zapoja do rokovaní medzi Izraelom a Hamasom

Palestínčania skúmajú trosky zničeného domu rodiny Abú Dahrúja po izraelskom leteckom útoku v meste Záwajda, v centrálnom Pásme Gazy vo štvrtok 25. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Prvé kolo rokovaní sa v pondelok podľa agentúr skončilo v pozitívnej atmosfére.

Autor TASR
Istanbul/Dauha 7. októbra (TASR) - Do prebiehajúcich nepriamych rokovaní medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Egypte sa v stredu zapoja turecká delegácia vedená šéfom spravodajskej služby Ibrahimom Kalinom a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. V utorok to oznámili turecká agentúra Anadolu a katarské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Turecká tlačová agentúra s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje uviedla, že Kalin rokoval s americkými, egyptskými a katarskými predstaviteľmi aj so zástupcami Hamasu pred začiatkom nepriamych rozhovorov s Izraelom.

Do mierových rokovaní sa zapojí aj katarský premiér. Rezort diplomacie na sieti X uviedol, že jeho účasť „prichádza v rozhodujúcom štádiu rozhovorov a potvrdzuje odhodlanie sprostredkovateľov dosiahnuť dohodu, ktorá by ukončila katastrofálnu vojnu v Pásme Gazy“.

Katar bol od začiatku vojny v Pásme Gazy sprostredkovateľom rozhovorom medzi Izraelom a Hamasom. V tejto úlohe odmietal pokračovať po septembrovom leteckom útoku Izraela na palestínsky cieľ v katarskej Dauhe.

Prebiehajúce rokovania sa zameriavajú na 20-bodový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie dva roky trvajúcej vojny a na vytvorenie plánu pre povojnové riadenie oblasti.

Prvé kolo rokovaní sa v pondelok podľa agentúr skončilo v pozitívnej atmosfére. Podľa palestínskeho zdroja môžu rokovania trvať aj niekoľko dní. Predstaviteľ Hamasu Fawzí Barhúm v utorok povedal, že hnutie počas týchto rokovaní pracuje na prekonaní všetkých prekážok.

Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na predstaviteľa Hamasu, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informovala o utorkovom ukončení rozhovorov. Zamerali sa na mapy stiahnutia izraelských jednotiek a načasovanie prepustenia izraelských rukojemníkov. Hnutie podľa predstaviteľa poznamenalo, že prepustenie posledného izraelského rukojemníka musí byť načasované súčasne s úplným stiahnutím izraelských síl.
