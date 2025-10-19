< sekcia Zahraničie
Katar: Afganistan a Pakistan sa dohodli na okamžitom prímerí
Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.
Autor TASR
Dauha 19. októbra (TASR) - Afganistan a Pakistan sa dohodli na okamžitom prímerí, ktoré zastaví pohraničné potýčky medzi týmito susednými štátmi. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo zahraničných vecí Kataru, ktorý v sobotu za prítomnosti sprostredkovateľov z Turecka hostil rokovania delegácií Afganistanu a Pakistanu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Počas rokovaní obe strany súhlasili s okamžitým prímerím a vytvorením mechanizmov na upevnenie trvalého mieru a stability medzi oboma štátmi,“ uviedlo katarské ministerstvo.
Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Predstavitelia afganského vládneho hnutia Taliban zo zodpovednosti za tieto výbuchy obvinili susedný Pakistan.
Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.
Pakistan a Afganistan v stredu oznámili dočasné prímerie, ktorého platnosť mala oficiálne vypršať v piatok o 15.00 h SELČ. Následne v piatok strany oznámili, že súhlasili s predlžením tohto 48-hodinového prímeria až do ukončenia plánovaných rokovaní v katarskej Dauhe. Nemenovaný predstaviteľ Talibanu však krátko po tom uviedol, že Pakistan porušil toto prímerie, pretože letecky zaútočil na pohraničnú afganskú provinciu Paktíká.
