Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. október 2025Meniny má Kristián
< sekcia Zahraničie

Katar: Afganistan a Pakistan sa dohodli na okamžitom prímerí

.
Miestni obyvatelia kopú hroby pre ľudí zabitých pri cezhraničnom leteckom útoku pakistanskej armády v provincii Paktíká na východe Afganistanu v sobotu 18. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dauha 19. októbra (TASR) - Afganistan a Pakistan sa dohodli na okamžitom prímerí, ktoré zastaví pohraničné potýčky medzi týmito susednými štátmi. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo zahraničných vecí Kataru, ktorý v sobotu za prítomnosti sprostredkovateľov z Turecka hostil rokovania delegácií Afganistanu a Pakistanu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Počas rokovaní obe strany súhlasili s okamžitým prímerím a vytvorením mechanizmov na upevnenie trvalého mieru a stability medzi oboma štátmi,“ uviedlo katarské ministerstvo.

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Predstavitelia afganského vládneho hnutia Taliban zo zodpovednosti za tieto výbuchy obvinili susedný Pakistan.

Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.

Pakistan a Afganistan v stredu oznámili dočasné prímerie, ktorého platnosť mala oficiálne vypršať v piatok o 15.00 h SELČ. Následne v piatok strany oznámili, že súhlasili s predlžením tohto 48-hodinového prímeria až do ukončenia plánovaných rokovaní v katarskej Dauhe. Nemenovaný predstaviteľ Talibanu však krátko po tom uviedol, že Pakistan porušil toto prímerie, pretože letecky zaútočil na pohraničnú afganskú provinciu Paktíká.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss