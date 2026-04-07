Katar: Blízkovýchodná vojna je krôčik od vymknutia sa spod kontroly
Vojnu na Blízkom východe vyvolali 28. februára koordinované americko-izraelské útoky na Irán.
Autor TASR
Dauha 7. apríla (TASR) - Prebiehajúca vojna na Blízkom východe sa priblížila k bodu, keď ju už nebude možné udržať pod kontrolou, varovalo v utorok katarské ministerstvo zahraničných vecí. Preto opätovne vyzvalo všetky strany konfliktu, aby našli riešenie a ukončili ho, kým nie je neskoro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Už od roku 2023 upozorňujeme, že ak sa eskalácia nezastaví, dostaneme sa do situácie, ktorú nebude možné zvládnuť, a k tomuto bodu máme už len krôčik,“ uviedol hovorca katarskej diplomacie.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali 28. februára koordinované americko-izraelské útoky na Irán. Teherán reagoval odvetnými raketovými a dronovými údermi v celom regióne a zablokovaním strategicky dôležitého Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy.
Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil Iránu zničením celej krajiny v priebehu jednej noci, ak Teherán nevyhovie jeho ultimátu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do stredy 20.00 h washingtonského času (v noci na štvrtok 02.00 h SELČ).
V dôsledku iránskych útokov je Katar podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí ohrozený v oblasti potravinovej, vodnej a environmentálnej bezpečnosti. Krajina podľa neho stále stojí na prahu všetkých týchto výziev. „Dúfame, že tam zostaneme a že sa nám podarí vrátiť sa späť do bezpečnejšieho prostredia. Je však zrejmé, že nás všetko, čo sa momentálne deje, dosť znepokojuje,“ uviedol.
