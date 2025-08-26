< sekcia Zahraničie
Katar čaká na odpoveď Izraela na návrh prímeria v Pásme Gazy
Katarská diplomacia minulý utorok uviedla, že návrh je takmer identický s predchádzajúcou verziou, s ktorou súhlasil Izrael.
Autor TASR
Dauha 26. augusta (TASR) - Katar v utorok uviedol, že Izrael stále neodpovedal na návrh prímeria v Pásme Gazy a dohodu o prepustení rukojemníkov. Hamas s týmto návrhom súhlasil pred týždňom. Katar pôsobí ako sprostredkovateľ medzi oboma bojujúcimi stranami vo vojne v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Stále čakáme na odpoveď,“ povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansárí. „Vyhlásenia, ktoré práve počujeme, v nás nevzbudzujú dôveru,“ uviedol. Sprostredkovatelia podľa jeho slov nebrali vážne žiadne oznámenia mimo rokovacieho procesu a zodpovednosť je teraz na izraelskej strane, aby reagovala na predloženú ponuku. „Všetko ostatné je politické pózovanie Izraela,“ konštatoval.
Palestínsky predstaviteľ minulý pondelok pondelok oznámil, že vyjednávači Hamasu v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Zdroj z Hamasu následne oznámil, že hnutie súhlasí s týmto návrhom na prímerie a nežiada nijaké zmeny.
Katarská diplomacia minulý utorok uviedla, že návrh je takmer identický s predchádzajúcou verziou, s ktorou súhlasil Izrael.
Izraelská strana sa však k najnovšiemu návrhu dosiaľ nevyjadrila. Minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že ak Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela, mesto Gaza bude zničené. Jeho rezort predtým schválil vojenský plán na obsadenie mesta a odobril povolanie približne 60.000 záložníkov.
Ansárí v utorok o ofenzíve v meste Gaza povedal, že Katar nevidí „pozitívny vývoj vyplývajúci z tohto stupňovania napätia“.
Viacero štátov a humanitárnych organizácií v uplynulej dobe vyvíja tlak na Izrael, aby uzavrel prímerie v Pásme Gazy a dohodu o prepustení rukojemníkov. Izrael napriek tomu pokračuje v intenzívnych útokoch v Pásme Gazy, kde sa šíri hladomor. Stanica BBC v utorok s odvolaním sa na gazské ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom informovala, že za uplynulý deň zomreli traja ďalší ľudia v dôsledku hladu a podvýživy. Celkovo zomrelo na hlad v palestínskej enkláve 303 ľudí vrátane 117 detí.
„Stále čakáme na odpoveď,“ povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansárí. „Vyhlásenia, ktoré práve počujeme, v nás nevzbudzujú dôveru,“ uviedol. Sprostredkovatelia podľa jeho slov nebrali vážne žiadne oznámenia mimo rokovacieho procesu a zodpovednosť je teraz na izraelskej strane, aby reagovala na predloženú ponuku. „Všetko ostatné je politické pózovanie Izraela,“ konštatoval.
Palestínsky predstaviteľ minulý pondelok pondelok oznámil, že vyjednávači Hamasu v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Zdroj z Hamasu následne oznámil, že hnutie súhlasí s týmto návrhom na prímerie a nežiada nijaké zmeny.
Katarská diplomacia minulý utorok uviedla, že návrh je takmer identický s predchádzajúcou verziou, s ktorou súhlasil Izrael.
Izraelská strana sa však k najnovšiemu návrhu dosiaľ nevyjadrila. Minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že ak Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela, mesto Gaza bude zničené. Jeho rezort predtým schválil vojenský plán na obsadenie mesta a odobril povolanie približne 60.000 záložníkov.
Ansárí v utorok o ofenzíve v meste Gaza povedal, že Katar nevidí „pozitívny vývoj vyplývajúci z tohto stupňovania napätia“.
Viacero štátov a humanitárnych organizácií v uplynulej dobe vyvíja tlak na Izrael, aby uzavrel prímerie v Pásme Gazy a dohodu o prepustení rukojemníkov. Izrael napriek tomu pokračuje v intenzívnych útokoch v Pásme Gazy, kde sa šíri hladomor. Stanica BBC v utorok s odvolaním sa na gazské ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom informovala, že za uplynulý deň zomreli traja ďalší ľudia v dôsledku hladu a podvýživy. Celkovo zomrelo na hlad v palestínskej enkláve 303 ľudí vrátane 117 detí.