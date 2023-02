Katar daruje obetiam zemetrasenia mobilné domy z MS vo futbale

Dauha 14. februára (TASR) - Katar daruje ľuďom v Turecku a Sýrii, ktorí prišli o strechu nad hlavou v dôsledku nedávneho ničivého zemetrasenia, 10.000 mobilných domov a karavanov používaných počas vlaňajších majstrovstiev sveta vo futbale. V utorok to oznámil Katarský fond rozvoja, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Prvá dodávka s 350 provizórnymi obydliami odišla z Kataru už v nedeľu ráno.



Katar uviedol, že karavany a mobilné domy, ktoré boli použité na na ubytovanie fanúšikov počas futbalového šampionátu, plánoval beztak darovať.



Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na 6. februára. Viaceré krajiny a medzinárodné organizácie vrátane EÚ a NATO Turecku a Sýrii ponúkli pomoc.



Zemetrasenie zničilo alebo zrovnalo so zemou desaťtisíce budov a množstvo ľudí zostalo na ulici bez domova. Situáciu komplikuje i chladné počasie a sneženie.



V sýrskom meste Aleppo v utorok po viac ako 10 rokoch pristálo lietadlo zo Saudskej Arábie, ktorým do Sýrie dopravili humanitárnu pomoc pre obete mohutného zemetrasenia spred viac ako týždňa. Ďalšie dve saudskoarabské lietadlá majú pristáť v stredu a vo štvrtok.



Podľa aktuálnych oficiálnych údajov prišlo v Turecku o život 31.643 ľudí a v Sýrii približne 5900 osôb. Organizácia Spojených národov (OSN) odhadla, že celkový počet obetí zemetrasenia by mohol presiahnuť 50.000.