Katar dočasne zatvoril svoj vzdušný priestor, z Dauhy hlásia výbuchy

Dauha 23. júna (TASR) - Katar v pondelok dočasne zatvoril svoj vzdušný priestor. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, pričom takýto krok odôvodnilo preventívnymi opatreniami reagujúcimi na vývoj situácie v oblasti. Bezprostredne na to informovali agentúry AP i Reuters, že v katarskej metropole Dauha sa ozývajú výbuchy. V tejto krajine sa nachádza najväčšia americká vojenská základňa na Blízkom východe, píše TASR podľa stanice BBC.



K oznámeniu katarského rezortu diplomacie o zatvorení vzdušného priestoru došlo krátko po tom, ako viaceré západné krajiny, menovite USA, Británia i Kanada, svojich občanov v Katare vyzvali, aby až do odvolania „ukryli“ na bezpečnom mieste a nevychádzali.



„Príslušné orgány oznamujú dočasné pozastavenie leteckej dopravy vo vzdušnom priestore krajiny ako súčasť súboru preventívnych opatrení prijatých v súlade s vývojom situácie v oblasti,“ uviedlo katarské ministerstvo. Dodalo, že k takémuto opatreniu pristupuje, aby zaistilo bezpečnosť všetkých ľudí v krajine. Katarské úrady podľa rezortu diplomacie situáciu sledujú „v koordinácii s regionálnymi i medzinárodnými partnermi“.



Veľvyslanectvo USA v katarskej Dauhe i britský rezort diplomacie krátko pred týmto oznámením nabádali svojich občanov v Katare na zvýšenú opatrnosť a vyzvali ich, aby sa „ukryli“ na bezpečnom mieste. S rovnakým apelom prišla po nich aj Kanada.



Hovorca katarského rezortu diplomacie v bezprostrednej reakcii uviedol, že takéto výzvy „nemusia nevyhnutne odrážať existenciu konkrétnych hrozieb“ v Katare. Situáciu v krajine označil za „stabilnú“ a dodal, že príslušné úrady ju pozorne sledujú.



Iránske ozbrojené sily pohrozili v pondelok USA, že im spôsobia „vážne a nepredvídateľné následky“ v reakcii na ich víkendové útoky na iránske jadrové zariadenia, pripomína AFP.



V Katare sa nachádza najväčšia americká vojenská základňa na Blízkom východe - letecká základňa al-Udajd - a podľa ministerstva zahraničných vecí USA žije v tejto krajine približne 8000 Američanov.



V susednom Bahrajne je zase dislokovaná piata flotila amerických námorných síl. Tamojšie americké veľvyslanectvo časti svojich zamestnancov nariadilo „prácu na diaľku“.



Aj bahrajnské úrady nariadili väčšine štátnych zamestnancov, aby až do odvolania pracovali z domu.