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Katar: Dohoda medzi USA a Iránom prinesie bezpečnosť na Blízky východ

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán a Washington cez víkend dosiahli dohodu, ktorú podľa očakávaní podpíšu v piatok.

Autor TASR
Dauha 16. júna (TASR) - Katar, sprostredkovateľ dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi, v utorok uviedol, že táto dohoda by mohla priniesť bezpečnosť na Blízky východ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Sme opatrne optimistickí, že podpísanie tohto memoranda o porozumení povedie k ďalšej fáze regionálnej bezpečnosti prostredníctvom rozhovorov o jadrovom programe a iných otázkach,“ povedal novinárom hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.

Teherán a Washington cez víkend dosiahli dohodu, ktorú podľa očakávaní podpíšu v piatok.

AFP konštatuje, že Katar odmietal vstúpiť do rokovaní počas útokov Iránu, ktorý podnikal odvetné údery na krajiny Perzského zálivu. Avšak v uplynulých týždňoch zohrával Katar aktívnejšiu úlohu v rokovaniach po boku Pakistanu.

Hovorca katarského rezortu diplomacie potvrdil, že na podpisovaní memoranda budú prítomní aj predstavitelia Kataru a Pakistanu.

Zároveň naliehal na „regionálny dialóg“ po podpise memoranda. „Nemôžem povedať, že sa v našom regióne vraciame k normálnemu stavu s našimi susedmi... je tu veľká potreba dialógu a dohody o tom, ako zabezpečiť bezpečnosť nášho regiónu,“ dodal hovorca.
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