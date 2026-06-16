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Katar: Dohoda medzi USA a Iránom prinesie bezpečnosť na Blízky východ
Teherán a Washington cez víkend dosiahli dohodu, ktorú podľa očakávaní podpíšu v piatok.
Autor TASR
Dauha 16. júna (TASR) - Katar, sprostredkovateľ dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi, v utorok uviedol, že táto dohoda by mohla priniesť bezpečnosť na Blízky východ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sme opatrne optimistickí, že podpísanie tohto memoranda o porozumení povedie k ďalšej fáze regionálnej bezpečnosti prostredníctvom rozhovorov o jadrovom programe a iných otázkach,“ povedal novinárom hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.
Teherán a Washington cez víkend dosiahli dohodu, ktorú podľa očakávaní podpíšu v piatok.
AFP konštatuje, že Katar odmietal vstúpiť do rokovaní počas útokov Iránu, ktorý podnikal odvetné údery na krajiny Perzského zálivu. Avšak v uplynulých týždňoch zohrával Katar aktívnejšiu úlohu v rokovaniach po boku Pakistanu.
Hovorca katarského rezortu diplomacie potvrdil, že na podpisovaní memoranda budú prítomní aj predstavitelia Kataru a Pakistanu.
Zároveň naliehal na „regionálny dialóg“ po podpise memoranda. „Nemôžem povedať, že sa v našom regióne vraciame k normálnemu stavu s našimi susedmi... je tu veľká potreba dialógu a dohody o tom, ako zabezpečiť bezpečnosť nášho regiónu,“ dodal hovorca.
„Sme opatrne optimistickí, že podpísanie tohto memoranda o porozumení povedie k ďalšej fáze regionálnej bezpečnosti prostredníctvom rozhovorov o jadrovom programe a iných otázkach,“ povedal novinárom hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.
Teherán a Washington cez víkend dosiahli dohodu, ktorú podľa očakávaní podpíšu v piatok.
AFP konštatuje, že Katar odmietal vstúpiť do rokovaní počas útokov Iránu, ktorý podnikal odvetné údery na krajiny Perzského zálivu. Avšak v uplynulých týždňoch zohrával Katar aktívnejšiu úlohu v rokovaniach po boku Pakistanu.
Hovorca katarského rezortu diplomacie potvrdil, že na podpisovaní memoranda budú prítomní aj predstavitelia Kataru a Pakistanu.
Zároveň naliehal na „regionálny dialóg“ po podpise memoranda. „Nemôžem povedať, že sa v našom regióne vraciame k normálnemu stavu s našimi susedmi... je tu veľká potreba dialógu a dohody o tom, ako zabezpečiť bezpečnosť nášho regiónu,“ dodal hovorca.