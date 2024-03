Katar dúfa v prímerie medzi Izraelom a Hamasom pred koncom ramadánu

Dauha 13. marca (TASR) - Katar ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Izraelom a Hamasom dúfa, že dohodu o prerušení bojov v Pásme Gazy sa podarí dosiahnuť ešte pred moslimským sviatkom íd al-fitr, ktorým sa končí posvätný mesiac ramadán. V stredu to uviedol katarský predstaviteľ, TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Majed al-Ansari uviedol, že jeho krajina sa snaží tlačiť na obe strany, aby dosiahli dohodu. Tento rok koniec ramadánu pripadne na 10. apríla. Začiatok a koniec islamských mesiacov sa určuje podľa toho, kedy je spozorovaný nový kosáčik Mesiaca.



Katar, hlavný spojenec palestínskeho hnutia Hamas, sa spolu s delegáciami USA a Egypta už niekoľko týždňov snaží vyjednať v prebiehajúcom konflikte dohodu o prímerí. Vyjednávači spočiatku dúfali, že sa to podarí do začiatku ramadánu, avšak rozhovory sa zastavili.



Jedným z hlavných sporných bodov v rokovaní medzi Izraelom a Hamasom je dĺžka prímeria. Hamas požaduje okrem časovo neobmedzené prímeria aj stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy. Izrael to odmieta.



Koncom novembra Katar sprostredkoval týždňové prímerie v Pásme Gazy, ktoré viedlo k prepusteniu časti unesených rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov z izraelských väzníc. Počas prímeria sa podarilo do zničenej palestínskej enklávy doručiť veľmi potrebnú humanitárnu pomoc.