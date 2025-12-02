< sekcia Zahraničie
Katar dúfa v skorý prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy
Autor TASR
Dauha 2. decembra (TASR) - Katarské ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyjadrilo nádej, že Izrael a palestínske hnutie Hamas sa podarí dostať do novej fázy rokovaní o mierovej dohode v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Myslíme, že by sme mali strany veľmi, veľmi skoro tlačiť do druhej fázy,“ povedal hovorca rezortu diplomacie Kataru Madžíd Ansárí. „To samozrejme zahŕňa otázky, ktoré komplikujú situáciu, ako bojovníci v tuneloch za žltou líniou a incidenty, ku ktorým dochádza každých pár dní,“ dodal.
V Pásme Gazy od októbra platí prímerie a v jeho rámci sa izraelské jednotky stiahli za tzv. žlté línie. V týchto oblastiach sú uväznené v tuneloch desiatky militantov Hamasu a Izrael tvrdí, že na nich cieli svoje útoky.
Katar spoločne s Egyptom a Spojenými štátmi sprostredkoval prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra po dvoch rokoch vojny s vyše 70.100 obeťami z radov Palestínčanov. Izrael napriek tomu pokračuje v útokoch, ktoré si vyžiadali viac ako 300 obetí.
Počas prvej fázy mierového plánu Hamas vrátil Izraelu 20 živých rukojemníkov a ostatky 26 z 28 mŕtvych. Izrael prepustil takmer 2000 väznených Palestínčanov a za každé vydané telo mŕtveho rukojemníka 15 palestínskych tiel. Hľadenie tiel zvyšných dvoch rukojemníkov podľa Hamasu komplikujú kopy trosiek po útokoch.
Ansárí uviedol, že logistická situácia v Gaze sťažuje hľadanie tiel, no ich vrátenie by podľa neho nemalo byť prekážkou v dosiahnutí druhej fázy.
Druhá fáza zahŕňa stiahnutie izraelských síl z pozícii v Pásme Gazy, nasadenie medzinárodných bezpečnostných síl a dočasná správa povojnovej palestínskej enklávy. V rámci Trumpovho 20-bodového plánu by malo dôjsť aj k odzbrojeniu Hamasu a jeho členovia po odovzdaní zbraní môžu opustiť Gazu. Hnutie túto požiadavku odmieta.
