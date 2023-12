Katar: Hamas je v princípe ochotný obnoviť rokovania o rukojemníkoch

Jeruzalem 30. decembra (TASR) - Katarskí vyjednávači údajne oznámili Izraelu, že militanti z Hamasu "v princípe" súhlasili s obnovením rokovaní o prepustení ďalších rukojemníkov. Informoval o tom izraelský spravodajský server Walla s odvolaním sa na troch nemenovaných predstaviteľov Izraela.



TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Z rozhovorov by mohla vzísť dohoda o prepustení ďalších zhruba 40 izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gazy. Hamas by mal výmenou za to žiadať prerušenie bojov a ďalšie ústupky.



Nové rokovania by mali vychádzať z návrhu, ktorý pred niekoľkými týždňami predložil šéf izraelskej tajnej služby Mosad David Barnea na stretnutí s riaditeľom americkej CIA Billom Burnsom a katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Sáním.



Tento návrh počíta s prepustením približne 40 rukojemníkov zadržiavaných v Gaze vrátane žien, mužov nad 60 rokov a osôb, ktoré potrebujú urgentnú lekársku pomoc. Výmenou za to by Izrael mal na jeden až dva týždne prerušiť ofenzívu v Gaze a prepustiť bližšie nešpecifikovaný počet Palestínčanov z izraelských väzníc.



Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa je uvedená správa od katarských vyjednávačov len veľmi predbežná, ale aj tak ju označil za istý pozitívny posun zo súčasného stavu nehybnosti, čo sa týka možného pokračovania rokovaní.



Iný izraelský činiteľ povedal, že Izrael zatiaľ nedostal od katarskej strany podrobný návrh na obnovenie rozhovorov.



Militanti z Hamasu pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra odvliekli z Izraela do Gazy približne 240-250 ľudí. Časť z nich už odvtedy prepustili výmenou za oslobodenie Palestínčanov väznených v Izraeli.



V Gaze stále zostáva približne 129 rukojemníkov. Tento číselný údaj zahŕňa aj 23 ľudí, ktorých militanti údajne zavraždili.