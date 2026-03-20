Katar hlási škody na infraštruktúre LNG, chce obnoviť dôveru s Iránom

Na archívnej snímke zo 4. apríla 2009 zariadenie na spracovanie skvapalneného zemného plynu v priemyselnom centre Ras Laffan v Katare. Foto: TASR/AP

Katar dlho udržiava diplomatické styky s Iránom a opakovane je sprostredkovateľom rozhovorov v jeho konflikte s USA.

Autor TASR
Dauha 20. marca (TASR) - Katar vo štvrtok uviedol, že jeho vzťahy s Iránom boli závažne narušené po týždňoch útokov v oblasti Perzského zálivu. Hlásil tiež rozsiahle škody na infraštruktúre po iránskych útokoch, ktoré výrazne znížia vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) a vyžiadajú si opravy trvajúce tri až päť rokov. Informovali o tom agentúry DPA a AFP, píše TASR.

„Po tomto nepriateľskom čine je potrebné obnoviť stratenú dôveru,“ uviedol katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. „Iráncov a nás spája geografická poloha, blízkosť a história,“ doplnil s výzvou pre Teherán, aby okamžite zastavil útoky a zabránil tak zhoršovaniu situácie v regióne.

Katar dlho udržiava diplomatické styky s Iránom a opakovane je sprostredkovateľom rozhovorov v jeho konflikte s USA. Katar a Irán tiež spoločne využívajú najväčšie známe ložisko zemného plynu na svete v Perzskom zálive a spolupracujú z ekonomických dôvodov, priblížila DPA.

Katarské ministerstvo energetiky vo štvrtok oznámilo, že útoky na energetické objekty v krajine znížia exportnú kapacitu pre LNG o 17 percent, čím príde o odhadované ročné príjmy vo výške 20 miliárd dolárov.

„Oprava škôd na zariadeniach potrvá tri až päť rokov. Dôsledky pocítia Čína, Južná Kórea, Taliansko a Belgicko,“ uvádza sa vo vyhlásení s tým, že Katar sa bude musieť pri niektorých dlhodobých kontraktoch odvolať na tzv. vyššiu moc, teda udalosti mimo jeho kontrolu, ktoré môžu viesť k nenaplneniu zmlúv. Katar patrí k najväčším producentom LNG na svete popri USA, Austrálii a Rusku.
