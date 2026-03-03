< sekcia Zahraničie
Katar: Iránska balistická raketa zasiahla americkú základňu al-Udajd
Katar odsúdil Irán za jeho „bezohľadné a nezodpovedné“ útoky na katarské územie v reakcii na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike.
Autor TASR
Dauha 3. marca (TASR) - Iránska balistická raketa v utorok zasiahla americkú vojenskú základňu al-Udajd v Katare, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Z miesta nehlásia obete, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Ministerstvo vo vyhlásení doplnilo, že na územie Kataru smerovala z Iránu aj ďalšia raketa, ktorú systémy protivzdušnej obrany úspešne zneškodnili. „Naše ozbrojené sily disponujú všetkými prostriedkami na ochranu a zachovanie suverenity štátu a jeho územia a na rázne čelenie akejkoľvek hrozbe,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.
Oznámenie rezortu obrany nasledovalo po tom, čo bolo niekoľko hodín predtým v okolí hlavného mesta Dauha počuť sériu výbuchov. Najväčšia americká základňa na Blízkom východe al-Udajd sa nachádza približne 30 kilometrov juhozápadne od metropoly.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
Katar odsúdil Irán za jeho „bezohľadné a nezodpovedné“ útoky na katarské územie v reakcii na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike.
