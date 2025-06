Katar: Iránske útoky boli neprijateľné, zareagujeme diplomaticky

Dauha 24. júna (TASR) - Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v utorok uviedol, že iránske raketové údery proti americkým základniam na katarskom území boli „neprijateľným“ útokom na krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Útok na štát Katar je neprijateľným činom, a to najmä preto, že štát Katar vyvíjal veľké diplomatické úsilie pri deeskalácii situácie,“ povedal novinárom premiér. Zároveň ozrejmil, že katarská odpoveď na kroky Iránu bude „diplomatická a legálna“.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok zdôraznil, že útok Teheránu na americkú základňu v Katare nebol namierený proti susedovi v Perzskom zálive. Podľa jeho slov išlo o akt „sebaobrany“ v reakcii na americké údery na iránske jadrové zariadenia.



„Raketová operácia iránskych ozbrojených síl zameraná na základňu al-Udajd sa uskutočnila v rámci legitímneho práva Iránu na sebaobranu,“ upresnil Arákčí v telefonickom rozhovore so svojím katarským kolegom. Iránsky útok „by sa v žiadnom prípade nemal interpretovať ako krok proti priateľskej a bratskej vláde Kataru“, uviedol vo vyhlásení ministerstva.



Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že do platnosti vstúpilo prímerie medzi Izraelom a Iránom po 12 dňoch bojov. „Katarský premiér šejk Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání... v telefonáte s Iráncami presvedčil Irán, aby súhlasil s návrhom,“ povedal zdroj agentúre AFP. Premiér predtým telefonoval aj s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom, upresnil zdroj.



Katar v utorok vyzval USA a Irán, aby sa vrátili k rokovaniam o jadrovom programe Teheránu. „Naliehame na americkú i iránsku stranu, aby sa urýchlene vrátili k rokovaciemu stolu ohľadom jadrových diskusií a obnovili rozhovory s cieľom dosiahnuť diplomatické riešenie,“ dodal Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.