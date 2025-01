Katar: Izrael sa musí okamžite stiahnuť z nárazníkovej zóny so Sýriou

Damask 16. januára (TASR) - Katar žiada Izrael, aby sa "okamžite stiahol" z nárazníkovej zóny so Sýriou, uviedol vo štvrtok katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání počas svojej prvej návštevy Damasku od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada. Urobil tak v reakcii na vstup izraelských jednotiek do oblasti po Asadovom odchode, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Izraelská okupácia nárazníkovej zóny je neuváženým... krokom a Izrael sa musí okamžite stiahnuť," povedal premiér na tlačovej konferencii so sýrskym lídrom Ahmadom Šarom.



V deň zvrhnutia Asadovej vlády Izrael oznámil, že jeho jednotky vstúpili do nárazníkovej zóny stráženej Organizáciou Spojených národov. Oblasť oddeľuje izraelskú a sýrsku armádu na strategických Golanských výšinách na základe dohody o siahnutí síl z roku 1974.



Sýrske úrady sa podľa Šaru spoliehajú na podporu Kataru, aby im pomohol zabrániť v ďalšom postupe Izraela na sýrskom území, píše AFP.



Sání vo štvrtok zároveň prisľúbil podporu obnovy sýrskej infraštruktúry, ktorá utrpela značné škody počas takmer 14 rokov trvajúcej občianskej vojny.



"Poskytneme potrebnú technickú podporu na obnovenie prevádzkyschopnosti infraštruktúry a tiež podporu energetickému sektoru," vyhlásil premiér a dodal, že Katar "podáva ruku sýrskym bratom pre budúce partnerstvá", píše AFP.



Na rozdiel od iných arabských krajín Katar nikdy neobnovil diplomatické vzťahy so Sýriou za vlády zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.