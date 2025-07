Katar: Na dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy je potrebný čas

Dauha 8. júla (TASR) - Nepriame rokovaniam medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v katarskej Dauhe pokračujú, ale vyžadujú si čas. Povedal to v utorok katarský hovorca ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansárí po tom, čo americký prezident Donald Trump vyjadril optimizmus ohľadom možného prelomu v rokovaniach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Najnovšie kolo nepriamych rokovaní o prímerí v 21 mesiacov trvajúcej vojne sa začalo v nedeľu. Ansárí v utorok potvrdil, že rozhovory pokračujú už tretí deň.



„Nemyslím si, že v tejto chvíli môžem uviesť nejaký časový rámec, ale už teraz môžem povedať, že na to budeme potrebovať čas,“ odpovedal hovorca katarského rezortu diplomacie na otázku, či je dohoda blízko.



Katar, Spojené štáty a Egypt sprostredkúvajú rokovania o prímerí už od prvých dní vojny, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Počas vojny strany súhlasili s týždňovým prímerím v novembri 2023 a v januári 2025 vstúpilo do platnosti ďalšie prímerie. Izrael však následne po takmer dvoch mesiacoch obnovil útoky v palestínskej enkláve.



Trump v pondelok vyhlásil, že rokovania v Dauhe prebiehajú veľmi dobre a že Hamas chce dosiahnuť prímerie.



Ansárí odmietol poskytnúť podrobnosti o prebiehajúcich rokovaniach, ale povedal, že sa zameriavajú na rámec pre ďalšie rozhovory. „Obe delegácie sú v Dauhe, hovoríme s nimi oddelene o rámci rokovaní. Samotné rokovania sa zatiaľ nezačali, ale s oboma stranami diskutujeme o tomto rámci,“ objasnil.



Dva palestínske zdroje oboznámené s rokovaniami uviedli, že navrhovaná dohoda zahŕňa 60-dňové prímerie, počas ktorého by mal Hamas prepustiť desať žijúcich rukojemníkov a odovzdať niekoľko tiel výmenou za prepustenie Izraelom väznených Palestínčanov. Dodali však, že palestínska skupina žiada tiež isté dodatky k stiahnutiu sa Izraela z Pásma Gazy vrátane záruk, že Izrael počas ďalších rokovaní neobnoví boje. Hamas žiada tiež návrat k systému distribúcie pomoci pod vedením Organizácie Spojených národov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v sobotu uviedol, že Hamas sa v návrhu o prímerí v Pásme Gazy a prepustení izraelských rukojemníkov snaží urobiť zmeny, ktoré sú pre Izrael neprijateľné.