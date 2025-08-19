< sekcia Zahraničie
Katar: Návrh prímeria v Gaze je skoro rovnaký ako ten predošlý
V Pásme Gazy sa z 251 rukojemníkov nachádza ešte 49, pričom 27 z nich je podľa izraelskej armády mŕtvych.
Autor TASR
Dauha 19. augusta (TASR) - Návrh prímeria v Pásme Gazy, ktorý v pondelok schválilo palestínske militantné hnutie Hamas, je takmer identický s predchádzajúcou verziou, s ktorou súhlasil Izrael. V utorok to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí Kataru, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi obomi stranami konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hamas „veľmi pozitívne odpovedal a (návrh) bol takmer identický s tým, s čím predtým súhlasila izraelská strana“, vyhlásil hovorca katarského rezortu diplomacie.
Palestínsky predstaviteľ v pondelok uviedol, že vyjednávači Hamasu v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Zdroj z organizácie Islamský džihád objasnil, že počas prímeria by v jeho prvej fáze Hamas prepustil desať izraelských rukojemníkov a odovzdal niekoľko tiel. Zvyšných rukojemníkov by palestínske hnutie prepustilo počas druhej fázy prímeria, pričom by podľa zdroja okamžite nasledovali rokovania o širšej dohode o ukončení vojny s medzinárodnými zárukami.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s týmto prípadom v utorok informovala, že Izrael reakciu Hamasu na návrh prímeria skúma.
Podľa Reuters návrh prímeria zároveň zahŕňa prepustenie 200 palestínskych zajatcov uväznených v Izraeli. Hovorí údajne tiež o čiastočnom stiahnutí izraelských síl a vstupe väčšieho množstva humanitárnej pomoci do Gazy.
