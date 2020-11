Katar identifikoval matku novorodenca odhodeného v koši na letisku

Dauha 23. novembra (TASR) - Katar v pondelok oznámil, že identifikoval matku novorodeného dievčatka, ktoré našli v odpadkovom koši na toaletách medzinárodného letiska v hlavnom meste Dauha. V súvislosti s incidentom muselo niekoľko pasažierok podstúpiť invazívnu gynekologickú prehliadku, ktorá vyvolala všeobecné rozhorčenie, uviedla agentúra AFP.



Tamojšia prokuratúra uviedla, že rodičia dieťaťa pochádzajú z "ázijských krajín", ako v Katare väčšinou označujú obyvateľov južnej Ázie, odkiaľ do krajiny prichádza mnoho migrantských pracovníkov.



Prokuratúra ďalej uviedla, že podnikla kroky na "zatknutie ženy na úteku", ktorá sa momentálne nachádza v zahraničí a hrozí jej 15-ročné väzenie.



Pasažierky, nachádzajúce sa na palube desiatich lietadiel, ktoré mali opustiť letisko, museli v súvislosti s incidentom podstúpiť invazívnu gynekologickú prehliadku, ktorá bola súčasťou pátracej akcie po matke novorodeného dievčatka. Austrália vyhlásila, že túto "otrasnú" prehliadku muselo podstúpiť 13 žien. Británia vyjadrila podporu svojim dvom občiankam, ktoré sa nachádzali medzi vyšetrenými ženami. Podľa agentúry AFP bola medzi dotknutými osobami aj jedna obyvateľka Francúzska. Medzi týmito ženami sa nachádzala aj obyvateľka Nového Zélandu, ktorý incident označil za "úplne neprípustný". Katarský premiér a minister vnútra sa v mene vlády dotknutým ženám ospravedlnili.



Prokuratúra na základe vyšetrovania uviedla, že matka vyhodila novorodenca do koša na jednej z letiskových toaliet a následne nasadla do lietadla svojej destinácie.



"(Matka) mala vzťah s inou osobou ázijskej národnosti, ktorej výsledkom bol nájdený novorodenec. Otec dieťaťa priznal, že mal s matkou novorodenca vzťah. Žena mu údajne ihneď po pôrode poslala správu s fotkou dieťaťa," dodala prokuratúra.