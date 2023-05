Katar neobnoví vzťahy so Sýriou, napriek jej znovu-prijatiu do LAŠ

Dauha 8. mája (TASR) - Katar v nedeľu oznámil, že svoje vzťahy zo sýrskou vládou nenormalizuje ani po tom, ako bola Sýria opätovne prijatá do Ligy arabských štátov (LAŠ). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Stanovisko Kataru k normalizácii so sýrskym režimom sa nemení," povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.



Vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada musí podľa hovorcových slov riešiť príčiny krízy v krajine a prijať pozitívne kroky smerom k riešeniu situácie občanov Sýrie.



Katar obnovenie vzťahov so Sýriou dlhodobo odmieta. V nedeľu sa však na stretnutí ministrov zahraničných vecí LAŠ v egyptskej Káhire súhlasil s obnovením členstva tejto krajiny.



Sýrii bola pozastavená účasť v 22-člennej Lige arabských krajín v roku 2011 po brutálnom zásahu sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti demonštrantom a neskôr aj proti civilistom počas povstania, ktoré vyústilo do občianskej vojny.



V jej dôsledku doposiaľ podľa AFP zahynulo vyše 500.000 ľudí, ďalšie milióny obyvateľov museli opustiť svoje domovy a veľká časť infraštruktúry a priemyslu Sýrie bola zničená.



Hoci boje na frontových líniách z veľkej časti utíchli, sýrska vláda ešte stále nemá pod kontrolou časti územia na severe krajiny. Ani po 12 rokoch trvania konfliktu sa nepodarilo nájsť politické riešenie tejto občianskej vojny.