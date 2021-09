Katar odmieta zodpovednosť za kábulské letisko bez dohody s Talibanom

Dauha/Kábul 14. septembra (TASR) - Katar varoval, že bez "jasných dohôd" so všetkými zúčastnenými stranami, vrátane Talibanu, nepreberie zodpovednosť za prevádzku letiska v Kábule. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



"Musíme sa uistiť, že všetko bude vyriešené veľmi jasne. V opačnom prípade nie sme schopní prevziať zodpovednosť za (prevádzku) letiska," povedal počas tlačovej konferencie šéf katarskej diplomacie šejk Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.



Dauha sa po odchode amerických jednotiek z Afganistanu stala kľúčovým partnerom Talibanu v otázke obnovy prevádzky letiska, pripomenula AFP. Lietadlá spoločnosti Qatar Airways uskutočnili už viacero letov do Kábulu. Z krajiny odviezli držiteľov zahraničných pasov, ale aj Afgancov, ktorí nestihli odísť počas augustovej evakuácie. V Kábule pristál v pondelok aj prvý zahraničný komerčný let od prevzatia moci Talibanom. Išlo o lietadlo pakistanských aerolínií PIA. Podľa analytikov bude obnovenie pravidelných komerčných letov kľúčovým testom pre Taliban, ktorý opakovane sľúbil, že umožní Afgancom s požadovanými dokumentmi slobodne opustiť krajinu.



"Momentálne sa o štatúte letiska ešte rokuje, pretože potrebujeme dosiahnuť dohodu, ktorá bude pre všetky strany jasná a ktorá zadefinuje, kto sa bude starať o technické aspekty prevádzky a kto sa bude starať o bezpečnostné aspekty," doplnil katarský minister zahraničných vecí.



Katar nevylučuje spoluprácu s ďalšími krajinami. Doteraz vraj o tejto téme diskutoval len s Tureckom. Kábulské letisko bolo značne poškodené počas chaotickej evakuácie viac ako 120.000 ľudí, ktorá sa skončila 30. augusta stiahnutím všetkých amerických vojakov z Afganistanu.