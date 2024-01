Katar odmietol údajné vyjadrenia Netanjahua o tom, že financuje Hamas

Dauha 25. januára (TASR) - Katar vo štvrtok vyhlásil, že ho šokovali údajné tvrdenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý označil úlohu Kataru ako mediátora vo vojne v Pásme Gazy za problematickú a obvinil ho z financovania palestínskeho hnutia Hamas. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Nepočujete ma ďakovať Kataru... ktorý sa nijako nelíši od Organizácie Spojených národov či Červeného kríža, a je ešte problematickejší. Nemám o nich žiadne ilúzie," povedal údajne Netanjahu počas minulotýždňového stretnutia s rodinami rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Informovala o tom izraelská spravodajská televízia Channel 12, ktorá zverejnila zvukový záznam z tohto stretnutia.



"Mohli by naliehať (na Hamas). Prečo? Lebo ho financujú," dodal izraelský premiér s tým, že ho zároveň "veľmi nahnevalo" rozhodnutie USA obnoviť s Katarom dohodu o vojenských základniach.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí na sociálnej sieti X (predtým Twitter) reagoval, že Katar to šokovalo.



"Tieto vyhlásenia sú nezodpovedné, ničia snahu o záchranu nevinných životov, ale nie sú prekvapivé... Ak sa potvrdia, izraelský premiér by len bránil procesu mediácie a podkopával ho z dôvodov, ktoré zrejme slúžia jeho politickej kariére namiesto záchrany životov vrátane izraelských rukojemníkov," uviedol katarský hovorca.



Dodal, že Netanjahu by sa mal sústrediť na vyslobodenie rukojemníkov a nemal by riešiť strategické vzťahy Kataru a Spojených štátov.



Katar spolu s Egyptom sprostredkoval vlaňajšie novembrové prímerie v Pásme Gazy, počas ktorého Hamas prepustil 105 rukojemníkov. V Katare tiež sídli regionálne velenie americkej armády, aj politické vedenie Hamasu. Do Pásma Gazy v uplynulých rokoch ako pomoc poslal milióny dolárov, pričom túto palestínsku enklávu od roku 2007 ovláda Hamas.