Katar otvorí vzdušný priestor pre evakuačné lety
Vzdušný priestor Kataru bol uzavretý po začiatku odvetných iránskych raketových a dronových útokov, ktorými Teherán reagoval na americko-izraelské údery.
Autor TASR
Dauha 6. marca (TASR) - Katar čiastočne opätovne otvorí svoj vzdušný priestor pre obmedzenú leteckú dopravu, oznámil v piatok tamojší letecký úrad. Cieľom opatrenia je umožniť evakuačné lety, ako aj prevádzku nákladných lietadiel. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Spoločnosť Qatar Airways oznámila, že po potvrdení bezpečného koridoru uskutoční v sobotu návratové lety do Londýna, Paríža, Madridu, Ríma a Frankfurtu nad Mohanom. Prioritne nimi môžu cestovať uviaznuté rodiny, starší pasažieri a ľudia s naliehavými zdravotnými potrebami.
Katarské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že územie krajiny bolo cieľom desiatich iránskych dronov, z ktorých deväť zostrelila katarská armáda a jeden dopadol do neobývanej oblasti, kde si nevyžiadal žiadne obete.
V utorok Katar oznámil, že jeho medzinárodné letisko bolo cieľom útokov Iránu, všetky však odrazili.
