Katar po útokoch v Pásme Gazy upozornil na nebezpečnú eskaláciu
Nemocnice v Pásme Gazy vo štvrtok informovali, že pri najnovších útokoch izraelských síl zahynuli štyri osoby.
Autor TASR
Dauha 20. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Kataru vo štvrtok odsúdilo najnovšie izraelské letecké útoky v Pásme Gazy. Katar, ktorý je sprostredkovateľ medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedol, že tieto útoky ohrozujú krehké prímerie v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort diplomacie vo svojom vyhlásení odsúdil „brutálne útoky izraelskej okupačnej entity v Pásme Gazy...a považuje ich za nebezpečnú eskaláciu, ktorá ohrozuje prímerie.“ Ministerstvo vyzvalo na konkrétne regionálne a medzinárodné úsilie na udržanie dohody o prímerí.
Nemocnice v Pásme Gazy vo štvrtok informovali, že pri najnovších útokoch izraelských síl zahynuli štyri osoby. Izrael napriek prímeriu naďalej útočí v palestínskej enkláve, kde za dva roky vojny zahynulo viac než 69.500 ľudí. AFP pripomína, že obe strany konfliktu - Izrael i Hamas - sa navzájom obviňujú z porušovania tohto prímeria. Izrael tvrdí, že terčom jeho útokov sú ciele Hamasu.
K štvrtkovým útokom došlo deň po tom, čo Izrael podnikol jeden z najsmrteľnejších útokov od začiatku prímeria spred vyše mesiaca, ktorý si podľa gazského úradu civilnej obrany vyžiadal 27 obetí. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že od začiatku prímeria zahynulo pri izraelských útokoch 312 Palestínčanov.
