Katar: Podľa Trumpovho plánu mal Izrael už dávno zastaviť svoju paľbu
Počas už takmer dva roky trvajúcej vojny v Pásme Gazy sa v Dauhe konalo niekoľko kôl nepriamych rokovaní medzi oboma stranami konfliktu.
Autor TASR
Dauha 7. októbra (TASR) - V súlade s mierovým plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa mal Izrael už ukončiť svoje operácie v Gaze, povedal v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o prímerie, táto otázka by mala byť v prvom rade adresovaná izraelskej okupačnej vláde. Ak sú vyhlásenia izraelského premiéra (Benjamina Netanjahua) o dodržaní Trumpovho plánu pravdivé, Izrael mal už (dávno) prestať s ostreľovaním,“ povedal Madžín Ansárí novinárom v Dauhe.
Palestínske militantné hnutie Hamas a Izrael vedú tento týždeň v Egypte nepriame rokovania o Trumpovom 20-bodovom návrhu na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy a vytvorenie plánu pre jej povojnové riadenie oblasti.
Po tom, čo Hamas v piatok súhlasil s rokovaniami o oslobodení rukojemníkov podľa Trumpovho plánu, americký prezident vyzval Izrael, aby zastavil paľbu v Gaze. „Izrael musí okamžite zastaviť bombardovanie Gazy, aby sme mohli rukojemníkov bezpečne a rýchlo dostať von!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Ansárí bol opatrný, čo sa týka mierových rokovaní v Egypte, píše AFP. „Nemám pochybnosti o tom, že toto kolo rokovaní je procesom, v ktorom sú všetky strany pevne odhodlané dosiahnuť konsenzus, ale je potrebné zvážiť mnoho detailov,“ povedal. Dodal, že ustanovenia plánu si „vyžadujú praktický výklad v teréne, čo samozrejme vyžaduje komunikáciu so všetkými stranami“.
Zároveň uviedol, že je ešte „príliš skoro“ hovoriť o budúcnosti politického úradu Hamasu v Dauhe po tom, čo Izrael v septembri zasiahol vedenie hnutia v tejto katarskej metropole.
Politický úrad Hamasu, ktorý sídli na území Kataru, a to so súhlasom Spojených štátov, podľa neho pomohol Dauhe pri mediácii konfliktu. „Pokiaľ existuje potreba komunikačného kanála s Hamasom, existuje aj potreba tohto úradu,“ zdôraznil.
