Katar: Podľa Trumpovho plánu mal Izrael už dávno zastaviť svoju paľbu

Na snímke prezident USA Donald Trump odpovedá na otázky novinárov pri príchode do Bieleho domu vo Washingtone 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Počas už takmer dva roky trvajúcej vojny v Pásme Gazy sa v Dauhe konalo niekoľko kôl nepriamych rokovaní medzi oboma stranami konfliktu.

Autor TASR
Dauha 7. októbra (TASR) - V súlade s mierovým plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa mal Izrael už ukončiť svoje operácie v Gaze, povedal v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Pokiaľ ide o prímerie, táto otázka by mala byť v prvom rade adresovaná izraelskej okupačnej vláde. Ak sú vyhlásenia izraelského premiéra (Benjamina Netanjahua) o dodržaní Trumpovho plánu pravdivé, Izrael mal už (dávno) prestať s ostreľovaním,“ povedal Madžín Ansárí novinárom v Dauhe.

Palestínske militantné hnutie Hamas a Izrael vedú tento týždeň v Egypte nepriame rokovania o Trumpovom 20-bodovom návrhu na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy a vytvorenie plánu pre jej povojnové riadenie oblasti.

Po tom, čo Hamas v piatok súhlasil s rokovaniami o oslobodení rukojemníkov podľa Trumpovho plánu, americký prezident vyzval Izrael, aby zastavil paľbu v Gaze. „Izrael musí okamžite zastaviť bombardovanie Gazy, aby sme mohli rukojemníkov bezpečne a rýchlo dostať von!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Ansárí bol opatrný, čo sa týka mierových rokovaní v Egypte, píše AFP. „Nemám pochybnosti o tom, že toto kolo rokovaní je procesom, v ktorom sú všetky strany pevne odhodlané dosiahnuť konsenzus, ale je potrebné zvážiť mnoho detailov,“ povedal. Dodal, že ustanovenia plánu si „vyžadujú praktický výklad v teréne, čo samozrejme vyžaduje komunikáciu so všetkými stranami“.

Zároveň uviedol, že je ešte „príliš skoro“ hovoriť o budúcnosti politického úradu Hamasu v Dauhe po tom, čo Izrael v septembri zasiahol vedenie hnutia v tejto katarskej metropole.

Politický úrad Hamasu, ktorý sídli na území Kataru, a to so súhlasom Spojených štátov, podľa neho pomohol Dauhe pri mediácii konfliktu. „Pokiaľ existuje potreba komunikačného kanála s Hamasom, existuje aj potreba tohto úradu,“ zdôraznil.

