Katar ponúka proticovidové vakcíny evakuovaným z Afganistanu

Dubaj 26. augusta (TASR) - Katar ponúka vakcíny proti chorobe COVID-19 ľuďom evakuovaným z Afganistanu a dočasne umiestneným v tomto štáte Perzského zálivu, ktorý pomáha s programom evakuácie prebiehajúcim od obsadenia Kábulu hnutím Taliban. Oznámilo to vo štvrtok katarské ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra Reuters.



Katar, v ktorom sa nachádza najväčšia vojenská základňa USA v regióne, dosiaľ pomohol evakuovať do Dauhy viac než 40.000 ľudí a bude aj "v nadchádzajúcich dňoch" podporovať toto medzinárodné úsilie, uvádza sa v oznámení.



Evakuovaným, ktorí z Kataru hneď necestujú do iných krajín, poskytujú PCR test a proticovidovú vakcínu, ak o to požiadajú, dodalo ministerstvo s tým, že Dauha dočasne prijala "vysoký počet evakuovaných, prevažne študentov, rodín a novinárov".



Tlak na odsun tisícov cudzincov a Afgancov, ktorí západným krajinám pomáhali počas 20-ročnej vojny proti Talibanu, sa zintenzívnil pred odchodom všetkých amerických a spojeneckých vojakov z kábulského letiska budúci týždeň.



Katar sa tiež so Spojenými štátmi dohodol, že bude dočasne hostiť 8000 afganských občanov. Spojené arabské emiráty a Kuvajt súhlasili, že ich dočasne prijmú po 5000, dopĺňa Reuters.