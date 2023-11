Katar potvrdil predĺženie prímerie medzi Izraelom a Hamasom do piatka

Dauha 30. novembra (TASR) - Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa predlžuje o jeden deň - do piatka. Vo štvrtok to podľa agentúry AFP potvrdil hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansárí.



"Palestínska a izraelská strana dosiahli dohodu o predĺžení humanitárneho prímeria v Pásme Gazy o ďalší deň, a to za rovnakých podmienok", aké platili doteraz, spresnil v oficiálnom vyhlásení Ansárí, ktorého krajina sprostredkúva kontakt medzi bojujúcimi stranami.



Izrael a Hamas v noci na štvrtok prostredníctvom sprostredkovateľov pokračovali v rokovaniach o prepustení ďalšej skupiny izraelských rukojemníkov, ktorá by sa mohla dostať na slobodu vo štvrtok, čo by súčasne znamenalo predĺženie dohody o prímerí.



Pôvodná - už raz predĺžená - dohoda o zastavení paľby platila do štvrtka 07.00 h miestneho času.