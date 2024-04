Katar prehodnocuje rolu prostredníka medzi Izraelom a Hamasom

Dauha 18. apríla (TASR) - Katar uviedol, že prehodnocuje svoju rolu sprostredkovateľa medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Vyplýva to zo slov premiéra tohto štátu v Perzskom zálive. TASR prevzala informácie z portálu britského denníka The Guardian.



"Katar práve úplne prehodnocuje svoju úlohu," povedal premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání na tlačovej konferencii v hlavnom meste Dauha, z ktorej citovala aj tlačová agentúra AFP.



"Úloha Kataru sa zneužíva," vyhlásil premiér. Podľa neho je Katar obeťou "zbierania bodov politikov, ktorí sa snažia robiť si predvolebné kampane znevažovaním štátu Katar".



Katar sa spolu s USA a Egyptom dlhodobo zapája do rozhovorov zameraných na zaistenie prímeria v Pásme Gazy a na prepustenie izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Premiér Ál Sání v stredu vyhlásil, že tieto rokovania sa zastavili.



"Prechádzame citlivou fázou, aj s uviaznutiami, a toto uviaznutie sa zo všetkých síl pokúšame vyriešiť," povedal Ál Sání.



V Katare sídli politické vedenie Hamasu od roku 2012 aj s požehnaním USA. Odmietol tiež častú kritiku Izraela, ako toto sprostredkovanie robí. Kritizuje ho aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Katarské veľvyslanectvo vo Washingtone vydalo v utorok vyhlásenie, kde pokarhalo demokratického zákonodarcu Stenyho Hoyera za výzvy, aby Katar vyvinul tlak na Hamas a zaistil prepustenie izraelských rukojemníkov.



Katarský premiér povedal, že Dauha "od začiatku tejto vojny varovala pred rozšírením konfliktu a dnes vidíme konflikt na rôznych frontoch".