Katar: Rokovania o prepustení rukojemníkov sú v poslednej fáze

Dauha 21. novembra (TASR) - Rokovania o prepustení rukojemníkov zajatých palestínskym militantným hnutím Hamas po útoku na Izrael sa dostali do "kritickej a poslednej fázy", uviedol v utorok Katar, ktorý je sprostredkovateľom týchto rokovaní.



Politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja predtým vyhlásil, že jeho hnutie sa blíži k dohode o prímerí s Izraelom, informovala agentúra AFP.



"Sme najbližšie k dosiahnutiu dohody, ako sme kedy boli. Sme veľmi optimistickí a plní nadeje, ale tiež si veľmi želáme, aby sa nám podarilo dosiahnuť humanitárne prímerie," uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.



Katar pomáha so sprostredkovaním týchto rokovaní, ktorých cieľom je prepustenie niektorých z 240 zajatcov Hamasu výmenou za dočasné prímerie.



Podľa nedeľňajších správ denníka The Washington Post zainteresované strany už dospeli k dohode. Spojené štáty to vtedy popreli a tvrdili, že sa na nej stále pracuje. WP pôvodne tvrdil, že dohoda zahŕňa prepustenie desiatok žien a detí zadržiavaných militantmi v Pásme Gazy. Výmenou za to by sa zastavili boje na minimálne päť dní.



Americký prezident Joe Biden na otázku novinára, či sa potenciálna dohoda o prepustení rukojemníkov blíži, odpovedal: "Verím, že áno."



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jon Finer ešte v nedeľu tvrdil, že vyjednávači sú k dohode "bližšie ako kedykoľvek predtým", odkedy sa tieto rokovania začali pred niekoľkými týždňami.



Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání tiež vyhlásil, že dosiahnutie dohody v súčasnosti závisí už len od "menej dôležitých" praktických otázok.



Približne 1200 ľudí prišlo o život počas útokov hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Militanti takisto odviedli približne 240 osôb do Pásma Gazy, kde väčšinu z nich stále držia ako rukojemníkov.