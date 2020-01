Katar sa pridal ku krajinám, ktoré podporili Trumpov mierový plán

Katar 29. januára (TASR) - Katar sa v stredu pridal k Saudskej Arábii a Spojenými arabským emirátom, ktoré oceňujú najnovší americký plán na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Informoval o tom v stredu spravodajský portál i24 News, ktorý dodal, že proti plánu prezentovanému v utorok prezidentom USA Donaldom Trumpom sa vyslovili Jordánsko i Irán.



Katarské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zo stredy napísalo, že oceňuje snahy Spojených štátov nájsť riešenie pre izraelsko-palestínsky konflikt, pokiaľ je v rámci medzinárodnej legitimity.



Egyptský rezort diplomacie vo vyhlásení z utorka napísal, že oceňuje pokračujúce úsilie Spojených štátov dosiahnuť komplexné a spravodlivé riešenie palestínskej otázky. V texte sa pritom zdôrazňuje, že podľa Káhiry "je dôležité obnoviť Palestínčanom (ich) úplné legitímne práva prostredníctvom vytvorenia nezávislého suverénneho štátu na okupovaných územiach".



Jordánsko oznámilo, že vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967 zostáva "jedinou cestou ku globálnemu a trvalému mieru".



Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo americký mierový plán "za hanebný" a "vnucovaný Amerikou" Palestínčanom, a uviedlo, že ide "o zradu storočia" odsúdenú na neúspech.



Šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf vo svojom tvíte napísal, že "takzvaná vízia pre mier" je "len vysnívaným projektom zbankrotovaného realitného developera", ale pre "región a svet je zlým snom". Zaríf vyjadril nádej, že zverejnenie Trumpovho plánu bude "budíčkom pre všetkých moslimov, ktorí štekali pod nesprávnym stromom".



Liga arabských štátov v reakcii na Trumpov plán pre riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu zvolala mimoriadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu v Káhire.



Trump v utorok vo Washingtone oznámil kľúčové body tzv. dohody storočia - plán mierového urovnania palestínsko-izraelského konfliktu.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že východný Jeruzalem má potenciál stať sa hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bol pri Trumpovej prezentácii projektu, podľa tlačovej agentúry AFP vyhlásil, že USA uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu ako súčasť Izraela. Ten by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela.



Netanjahu dodal, že je otvorený rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej autonómie.



Aby palestínsky štát vznikol, musia však Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Trumpovu iniciatívu podporil a vyjadril pripravenosť na okamžité začatie mierových rozhovorov.



Palestínsky vodca Mahmúd Abbás a predstavitelia radikálneho hnutia Hamas medzitým dôrazne odmietli návrhy amerického prezidenta.



Netanjahu bude od stredy v Moskve, kde ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi objasní detaily Trumpovho plánu.