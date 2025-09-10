Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Katar si vyhradzuje právo reagovať na útok Izraela

Na snímke dym stúpa po výbuchoch v dôsledku údajného útoku izraelskej armády v katarskej Dauhe, ktorej cieľom bolo zasiahnuť vedúcich predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas v utorok 9. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Katarský premiér avizoval, že jeho krajina aj napriek izraelskému útoku na katarskom území bude naďalej sprostredkovateľom vo vojne v palestínskom Pásme Gazy.

Autor TASR
Dauha 10. septembra (TASR) - Katar si vyhradzuje právo reagovať na útok, ktorý Izrael podnikol v utorok v Dauhe proti vedeniu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Podľa agentúry AFP to v utorok oznámil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, ktorý izraelský útok označil za „kľúčový moment“ pre región. „Na takéto barbarské činy musí reagovať celý región,“ dodal premiér na tlačovej konferencii.

Katarský premiér avizoval, že jeho krajina aj napriek izraelskému útoku na katarskom území bude naďalej sprostredkovateľom vo vojne v palestínskom Pásme Gazy.

Mediácia je neoddeliteľnou súčasťou (katarskej) identity a nič nám nezabráni v tom, aby sme túto úlohu naďalej zohrávali vo všetkých otázkach, ktoré sa nás v regióne týkajú,“ objasnil Ál Sání v odpovedi na otázku o úsilí o ukončenie vojny medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas.

Izrael pri svojich útokoch na Dauhu cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju.

Portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na arabské médiá informoval, že útok si vyžiadal celkovo päť obetí. Niekoľko izraelských predstaviteľov podľa TOI po útoku vyhlásilo, že sú optimistickí, že vedenie Hamasu je po zhodení desiatich bômb mŕtve.

Hamas však v utorok podvečer vyhlásil, že pri izraelských útokoch v Dauhe bolo zabitých šesť ľudí, ale žiaden z jeho vyjednávačov, informoval libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ).

OLJ s odvolaním sa na Hamas doplnil, že pri útoku zahynul syn hlavného vyjednávača Hamasu Chálila Hajju, vedúci jeho kancelárie a traja telesní strážcovia, ako aj jeden príslušník katarských bezpečnostných síl. Palestínske hnutie deklarovalo, že „nepriateľovi sa nepodarilo zavraždiť členov rokovacej delegácie“.
