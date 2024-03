Katar: Sme optimistickí, ale od dohody Izraela a Hamasu sme ďaleko

Dauha 19. marca (TASR) - Riaditeľ izraelskej spravodajskej služby Mosad David Barnea opustil Dauhu. Rozhovory o prímerí v Pásme Gazy a prepustení unesených rukojemníkov ale pokračujú, uviedol v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Majed al-Ansari. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Barnea v pondelok odletel do Dauhy na rokovania s katarským premiérom a egyptskými predstaviteľmi. Išlo o prvé rokovania, odkedy sa sprostredkovateľom nepodarilo dosiahnuť prímerie pred moslimským posvätným sviatkom ramadán. Ansari povedal, že hlavní vyjednávači prerokovali "hlavné otázky" a technické tímy v súčasnosti diskutujú o podrobnostiach potenciálnej dohody.



Nasledovať by malo predstavenie protinávrhu hnutiu Hamas. "Nemyslím si, že sme v takom štádiu, aby sme mohli povedať, že sme blízko dohody. Sme opatrne optimistickí, pretože sa obnovili rozhovory, ale je príliš skoro na to, aby sme mohli oznámiť nejaký úspech," upresnil Ansari.



Predstaviteľ Hamasu v pondelok uviedol, že palestínski militanti by pred výmenou väzňov akceptovali aj čiastočné stiahnutie Izraela z Pásma Gazy. Zmiernili tak svoje predchádzajúce požiadavky na úplné stiahnutie izraelskej armády.