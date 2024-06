Katar: Návrh dohody o prímerí v Gaze sa blíži k pozíciám oboch strán

Dauha 4. júna (TASR) - Katarské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že súčasná podoba návrhu dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý predstavil prezident USA Joe Biden, sa značne približuje k pozíciám hnutia Hamas aj Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Katar, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ vo vyjednávaní medzi Izraelom a Hamasom, tiež zdôraznil, že na dosiahnutie dohody o prímerí by mali obe strany zaujať jasné stanovisko. "V reakcii na návrh USA týkajúci sa Gazy čakáme na jasné stanovisko Izraela, ktoré bude reprezentovať celú vládu," povedal hovorca katarskej diplomacie Mádžid Ansárí.



Biden v piatok predstavil plán na úplné prímerie v Pásme Gazy, ktorý má tri fázy. Zahŕňa ukončenie konfliktu, oslobodenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze od 7. októbra 2023 a obnovu zničeného palestínskeho územia. Hamas v piatok uviedol, že tento návrh hodnotí pozitívne.



"Dohoda o prímerí by mala okamžite ukončiť dlhé utrpenie všetkých ľudí v Gaze, rukojemníkov a ich rodín a poskytnúť plán trvalého prímeria a ukončenia krízy," uviedol Ansárí. Katar podľa jeho slov stále čaká na znenie, na ktorom sa dohodnú obe strany.



"V súčasnosti vynakladáme maximálne úsilie na dotiahnutie dohody do konca," dodal hovorca.