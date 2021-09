Katar: Taliban by mal byť posudzovaný podľa činov

Dauha 8. septembra (TASR) - Katar vyhlásil, že afganské hnutie Taliban prejavilo „pragmatizmus" a malo by byť posudzované podľa činov. Katar tvrdí, že Taliban je nesporne vládcom Afganistanu, ale s oficiálnym uznaním tohto islamistického hnutia sa neponáhľa.



Spolupracovníčka katarského ministra zahraničných vecí Lúlwa Chátirová v exkluzívnom interview pre tlačovú agentúru AFP, ktoré bolo zverejnené v stredu, povedala, že závisí od Afgancov, akú budúcnosť si určia, a nie od medzinárodného spoločenstva.



Katar je spojencom USA. Katarská metropola Dauha bola hlavným sprostredkovateľom medzi Talibanom, ktorý si v Katare v roku 2013 otvoril politický úrad, a medzinárodným spoločenstvom vrátane Washingtonu, a to až do bleskového prevzatia moci v Afganistane radikálnym hnutím Taliban v polovici minulého mesiaca.



„Prejavili veľkú dávku pragmatizmu. Využime príležitosť... a sledujme ich verejné činy," uviedla Chátirová, ale zatiaľ oficiálne neoznámila uznanie nových vládcov Afganistanu.



„Sú faktickými vládcami, o tom niet pochýb," dodala v interview, ktoré sa uskutočnilo v pondelok večer, ešte predtým, ako Taliban zverejnil členov svojej dočasnej, tvrdo konzervatívnej vlády.



Taliban vymenoval v utorok úradujúcu vládu na čele s mullom Muhammadom Hasanom Achúndom, ale ešte ju musia oficiálne uznať členovia OSN vrátane Kataru.



Chátirová, hovorkyňa Kataru na medzinárodnej scéne a tvár riešenia pandémie koronavírusu v krajine, poukázala na „niektoré pozitívne gestá" nových vládcov Talibanu v Afganistane.



„Už samotný fakt, že z Kábulu mohlo odísť veľa evakuovaných ľudí vrátane študentiek, je veľavravný, pretože bez spolupráce Talibanu by to nebolo možné," zdôraznila pre AFP Chátirová.



„S uznaním sa neponáhľame. My sa od Talibanu nedištancujeme... zaujímame strednú cestu," dodala.



Pokiaľ ide o postoj Spojených štátov, v utorok vyhlásili, že sú „znepokojené" novou zostavou afganskej vlády, ktorú Taliban oznámil v ten deň už skôr. USA dodali, že vláda pozostáva výlučne z členov Talibanu a nie sú v nej ženy.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí poznamenal, že je to „dočasná" vláda a „Taliban budeme posudzovať podľa jeho činov, nie slov".



Chátirová v rozhovore pre AFP poukázala aj na to, že Taliban po návrate k moci väčšinou nechal afganské zdravotnícke úrady a ich zamestnancov vrátane zdravotníčok slobodne pokračovať v práci a riešiť problémy pandémie.



Západné krajiny a mimovládne organizácie čoraz viac vyzývajú Taliban, aby rešpektoval práva žien a menšín.



„Afganistan je nezávislá krajina... ľud Afganistanu by mal mať rozhodujúce slovo," uviedla Chátirová a dodala, že o osude ľudí v Afganistane nemá rozhodovať medzinárodné spoločenstvo.



Katar bol kľúčovým aktérom pri evakuáciách a aj v diplomacii okolo Afganistanu. Katar má zároveň na svojom území najväčšiu americkú letecké základňu v regióne.



Takmer polovica z vyše 120 000 ľudí evakuovaných letecky z Afganistanu prešla práve cez Katar. Ten pomáhal aj znovu sprevádzkovať letisko v Kábule, ktoré po odchode amerických vojakov z Afganistanu takmer vôbec nefungovalo.



V Dauhe bola tiež vlani vo februári dosiahnutá dohoda medzi administratívou bývalého prezidenta Donalda Trumpa a Talibanom o stiahnutí amerických síl z Afganistanu po 20 rokoch.